El TSJCV anula la transferencia de agua entre el Júcar y el Vinalopó desde Cullera firmada en 2024

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado las transferencias de agua que autorizó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en febrero de 2024 desde el azud de la Marquesa, en Cullera, hacia el sistema Vinalopó-Alacantí. La sala sostiene que se tramitaron sin cumplir un requisito previo e ineludible: la aprobación de un plan anual de explotación de las masas de agua subterránea afectadas. Aunque por otra parte, avala la vigencia del convenio del trasvase Júcar-Vinalopó.

En el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, la sección cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente los recursos de la asociación ecologista Xúquer Viu y anula dos resoluciones de la Comisaría de Aguas de la CHJ. La primera, del 12 de febrero de 2024, autorizaba la derivación de un volumen máximo de 15,6 hectómetros cúbicos del río Júcar, a través de la toma del azud de la Marquesa, en Cullera, y por medio de la conducción Júcar-Vinalopó. Y la segunda, de cuatro días después, ampliaba esa autorización con efectos desde el 5 de ese mismo mes.

El tribunal señala deficiencias procedimentales pero que considera de suficiente calado porque, sostiene el fallo, el Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar exige que cualquier transferencia de recursos hacia el sistema Vinalopó vaya precedida de la aprobación de un plan anual de explotación que establezca los volúmenes máximos de extracción subterránea. Ese plan, subraya la sentencia, "brilló por su ausencia" y no fue aprobado hasta febrero de 2025, un año después, por resolución del presidente de la CHJ.

Sin embargo, la sala no estima la pretensión princial de la asociación ecologista, que recurrió también la adenda suscrita en octubre de 2023 al convenio marco para el trasvase. Los ecologistas sostenían que el convenio original había caducado por superar el plazo máximo que la ley fija para los convenios administrativos, y que la adenda encubría en realidad un nuevo convenio que debió tramitarse como tal, pero la sala rechaza ambos argumentos.

Sobre este punto, el tribunal se apoya en el informe de la Abogacía General del Estado que concluye que la propia normativa de aguas ampara convenios de larga duración cuando así lo impone la naturaleza de la infraestructura. "Dado el elevado coste económico de la ejecución de las infraestructuras hidráulicas, más de 250 millones de euros en total, ejecutada con fondos propios de la Sociedad Estatal, y con financiación europea, es ilusorio entenderlo viable con una duración de cuatro años", razona el fallo. En ese sentido, descarta igualmente que la adenda constituyera un convenio nuevo encubierto, al entender que todas sus modificaciones versan sobre la actualización del sistema de pagos ya previsto en el texto original.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)