Quién es Alma Alfonso, la 'anfitriona' de Vito Quiles en el PP: valenciana, cercana a Catalá y de promoción en Madrid

Alma Alfonso es una diputada del PP en el Congreso y, como muchas de las 350 personas que componen el hemiciclo, una gran desconocida para el público generalista. Sin trayectoria previa en política, obtuvo su acta tras las elecciones generales de 2023, donde fue incluida como número seis en la cotizada lista de Valencia, dentro de la cuota de María José Catalá. Tal vez por esa falta de conocimiento público, tal vez por la cercanía de unas nuevas elecciones (y la pugna por repetir en las candidaturas), tal vez por una combinación de factores, Alfonso lleva un tiempo tratando de promocionarse en Madrid, según interpretan miembros de la propia formación tanto en la C. Valenciana como en la capital.

Los movimientos de Alfonso por ahora han servido únicamente para levantar suspicacias entre algunos de sus compañeros del PP valenciano, desconcertados ante la reciente búsqueda de foco público de la diputada. Según señalan, Alfonso se está prodigando en actos junto a miembros de la dirección nacional en diversos puntos de España, mientras rara vez se deja ver en los encuentros orgánicos del PP de Valencia, a los que sí acuden otros diputados estatales. Ha sorprendido también su ausencia en actos recientes de miembros de la dirección nacional o de todo un expresidente como Mariano Rajoy en Valencia, su circunscripción. E incluso en los últimos días se ha movido al margen de la disciplina parlamentaria del PP en el Congreso, enfadando a algunos compañeros.

Según denuncian fuentes del propio partido, ha sido la única firmante de la batería de iniciativas registradas en la Cámara Baja sobre el túnel de Serrería, y que fueron anunciadas desde el Ayuntamiento de València que dirige Catalá, considerada como la avalista política de Alfonso. A la alcaldesa se le atribuye también la inclusión en esas listas de Esperanza Reynal, también diputada en el Congreso. El proceder de Alfonso es muy poco habitual, ya que este tipo de acciones que afectan a un territorio concreto suelen ir firmadas por todos los diputados de dicha circunscripción.

Alma Alfonso, Carlos Gil y Fernando de Rosa siguen el escrutinio del 23J en la sede del PPCV en València. / Fernando Bustamante / LEV

Catalá se aleja del malestar interno

No hacerlo no es una declaración de guerra, pero con el PPCV revuelto ante la indefinición de Génova sobre el futuro del partido, ahora en manos de una gestora, basta para generar controversia. Las interpretaciones son variadas. Hay quien lo atribuye a maniobras de Catalá para empezar a situar a los suyos de cara a las próximas elecciones, que en el ámbito nacional tocarían en julio de 2027.

Estas voces subrayan la cercanía entre la alcaldesa y Alfonso, cuyo marido Javier Timoner, propietario de una empresa inmobiliaria, llegó a ganar un súpercontrato del ayuntamiento de 300 millones para construir 200 viviendas protegidas, al que terminó renunciando pese a que el estudio de viabilidad municipal preveía unos beneficios limpios de 155 millones. Tras el paso atrás, el consistorio no ha vuelto a sacar a concurso dicha promoción, que fue publicada en un principio como "urgente".

Otras fuentes achacan la actuación de Alfonso a una decisión unilateral de la propia diputada, que estaría actuando por cuenta propia. Desde el entorno de Catalá, en todo caso, se desmarcan de cualquier operación para promocionar a Alfonso y niegan estar pensando en listas electorales. Aseguran no tener nada que ver con que presentara estas iniciativas al margen del resto de diputados valencianos en el Congreso y dicen desconocer el motivo. A modo de hipótesis, señalan que pudo deberse a la "urgencia" por presentar el documento.

Sea como sea, la rúbrica en solitario no parece haber servido a Alfonso para ganar protagonismo. Sin embargo, la diputada valenciana podría haber encontrado un camino más corto hacia la notoriedad, aunque está por ver el precio a pagar.

Alfonso y Quiles "entraron juntos"

Según ha adelantado El Plural y ha confirmado este diario, Alfonso fue quien cedió su despacho a Vito Quiles para que el agitador ultra grabara en su interior, sentado en el escritorio de la diputada popular, uno de sus vídeos que posteriormente publica en redes sociales. En este caso, atacando al Gobierno, a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y a periodistas. Esa publicación roza las 350.000 reproducciones en X, antiguo Twitter.

Fuentes populares explican que varios diputados fueron testigo de cómo Alfonso y Quiles “entraron juntos” el pasado jueves en el despacho de la diputada del PP, ubicado en las dependencias interiores del Congreso, como el resto. Este es fácilmente identificable ya que, además, en las imágenes se observa una ‘senyera’ de fondo que varias fuentes atribuyen a Alfonso.

La colaboración entre Alfonso y Quiles generó confusión entre los cargos populares ante el temor de que saliera a la luz, como así ha sido, y diera munición a la izquierda para ahondar en los vínculos entre el PP y el agitador ultra, como también está sucediendo este lunes. La relación, conviene recordar, no es nueva: Quiles participó en el cierre de campaña del PP en Aragón.

"Muy contentos no deben estar"

El momento escogido por Alfonso, en cualquier caso, se considera especialmente desafortunado por algunos dirigentes del PP en el Congreso, que remarcan que se produjo con Génova llamando internamente a marcar ciertas distancias con Quiles. El día previo a esa grabación, el agitador había abordado a Begoña Gómez en un restaurante, unos hechos que la mujer del presidente del Gobierno ha denunciado en los tribunales. También se ha conocido que, 24 horas antes, Quiles comió con varios senadores del PP.

Aunque la dirección nacional ha evitado condenar públicamente los hechos entre Quiles y Gómez (Miguel Tellado incluso ha elogiado al agitador y ha asegurado que él fue el “agredido”), sí ha negado que haya relación entre esa reunión con senadores y el posterior ‘encuentro’ con la mujer de Sánchez.

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Las fuentes consultadas consideran una “falta de sentido común” por parte de Alfonso la decisión de ceder el despacho a Quiles en ese contexto, y vaticinan que en la dirección nacional “muy contentos no deben estar” con la diputada valenciana. Y es que las reacciones en la izquierda no se han hecho esperar: “Que una diputada del PP por València ceda su despacho a Vito Quiles no es casualidad, es complicidad”, denunciaba en redes sociales Diana Morant, ministra en el Gobierno y líder de los socialistas valencianos.