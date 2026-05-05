El alumnado también podrá hacer huelga: el Sindicat d’Estudiants convoca un paro el 11 de mayo

El malestar que se vive en las aulas y que ha desembocado en la convocatoria de una huelga indefinida desde el 11 de mayo por parte de cuatro sindicatos de docentes de la educación pública -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- se extiende también al alumnado. Y también lo hace al apoyo de las reivindicaciones del profesorado por parte de sus estudiantes. De hecho, los que quieran podrán sumarse a la huelga convocada por los profesores. El Sindicat d’Estudiants ha convocado una jornada de huelga el próximo 11 de mayo, el día en que dará comienzo la protesta indefinida de los profesores.

Así lo han anunciado desde el Sindicat en un comunicado que han difundido en sus redes sociales. El alumnado sindicado ya participó en la huelga convocada el pasado 31 de marzo y en la manifestación masiva convocada ese día. “Hicimos historia, se volvió a demostrar la fuerza que tenemos cuando nos organizamos y llenamos las calles de lucha para acabar con las políticas privatizadoras del Consell PP-Vox”, han defendido.

"Su lucha es la nuestra"

En este sentido, creen que el papel que está desempeñando el profesorado valenciano es “un ejemplo” para su alumnado. “Y suu lucha también es la nuestra”, añaden. Entre los problemas compartidos entre quien se coloca a un lado y otro de la pizarra, señalan “el abandono y el maltrato hacia la escuela pública”.

Es más, recuerdan que llevan años estudiando “en unas condiciones indignas”, también materiales, como en “centros declarados en ruinas”, otros que han sufrido recortes o con las consecuencias de “ataques a la FP en más de 100 ciclos”, a lo que se suma la situación de los centros afectados por la dana donde ahora se da clase en barracones. “Estas condiciones han hecho que ahora estemos en un punto límite”, dicen.

“No nos engañan”

“A la Conselleria nuestra educación le da igual, y así lo demuestran cada día”, afean desde el Sindicat d’Estudiants, que reprochan que diga defender los derechos del alumnado la Conselleria de Educación que “maltrata día sí y día también la escuela pública, que riega con más de 10 millones de euros de dinero público la privada-concertada y recorta en 2 millones de euros nuestra lengua”. “Nos dicen que, si hay problemas con las PAU y las evaluaciones, es culpa de nuestros profesores por secundar la huelga. Nos toman por idiotas, pero a nosotros no nos engañan”, destacan.

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Por eso, el Sindicato de Estudiantes convoca huelga estudiantil el próximo 11 de mayo y anima a todo el estudiantado a participar en todas las acciones de protesta que se organicen en los próximos días. “Tenemos que golpear con más fuerza que nunca. Vamos a dejar claro al Consell que somos más y que tenemos fuerza para ganar”, destacan en el comunicado, y aseguran que, si la Conselleria no cede, convocarán más movilizaciones y acciones para seguir defendiendo la educación pública.