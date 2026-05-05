Las playas valencianas que nunca han perdido la Bandera Azul desde 1987

Valencia vuelve a consolidarse como una potencia mundial en banderas azules, el distintivo otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) para distinguir la excelencia y calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas, así como su compromiso con la protección del medio ambiente.

La Bandera Azul, presente actualmente en 51 países, reconoce la calidad ambiental, los servicios, la seguridad y la gestión sostenible de playas y puertos deportivos. En este contexto, España se consolida como el país con más playas distinguidas, hasta el punto de que el 15 % de todas las playas con Bandera Azul del mundo se encuentran en territorio español.

Playas valencianas

Por territorios, la Comunitat Valenciana encabeza la clasificación nacional con 151 distintivos, nueve más que en 2025, repartidos en 48 municipios. Le siguen Andalucía, con 143 banderas, cinco más, también en 48 municipios; Galicia, con 118, diez más, en 38 municipios; y Cataluña, con 101, la misma cifra que el año anterior, en 40 municipios.

A continuación se sitúan Canarias, con 52 banderas, cinco más, en 29 municipios; Baleares, con 33, una más, en 15 municipios; y la Región de Murcia, con 33, cuatro más, en seis municipios. Asturias alcanza las 16 banderas, dos más, en nueve municipios; Cantabria mantiene 11 en cinco municipios; y Extremadura suma 8, una más, en ocho municipios.

Completan el listado Melilla, con 3 banderas azules, una menos, en un municipio; el País Vasco, con 4, las mismas que en 2025, en cuatro municipios; Ceuta, con 2, sin cambios, en un municipio; y Madrid, con 1, también sin variación, en un municipio.

Además, la Comunitat Valenciana cuenta con un hito singular. De las playas y puertos deportivos que conservan la Bandera Azul de forma ininterrumpida desde 1987, todos se encuentran en España, y la mayoría están en territorio valenciano. Son seis playas valencianas: El Carregador, en Alcalà de Xivert; Sant Joan, en Alicante; La Fossa, en Calpe; Sant Antoni, en Cullera; Carrer la Mar, en El Campello; y Nord, en Gandia. A ellas se suman dos puertos deportivos valencianos, el Club Náutico de Altea y el Real Club Náutico de Calpe, además de la playa de Bastiagueiro, en Oleiros, en la provincia de A Coruña.

Miles de bañistas en la playa de la Malva-rosa de Vaència / EFE

Puertos deportivos

En el apartado de puertos deportivos, España ha conseguido un total de 111 banderas azules, repartidas en nueve comunidades autónomas.

Cataluña encabeza la lista con 24 distintivos, uno más que en 2025, distribuidos en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona. Le siguen Andalucía, con 22, dos más, en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga; y la Comunitat Valenciana, con 20, uno más, repartidos entre Alicante, Castellón y Valencia.

Baleares logra 14 banderas azules, las mismas que el año anterior, en Ibiza, Mallorca y Menorca. Galicia obtiene 11, una menos, en A Coruña, Lugo y Pontevedra; Canarias alcanza las 10, seis más, en Gran Canaria, Fuerteventura, La Graciosa, Lanzarote y Tenerife; y la Región de Murcia suma 8, una más.

Completan la clasificación Asturias y Extremadura, concretamente Badajoz, con una Bandera Azul cada una, sin cambios respecto a 2025.

Municipios con más banderas

Entre los municipios españoles con mayor número de distintivos en 2026 destaca Sanxenxo, en Pontevedra, con 21 banderas azules: 18 correspondientes a playas y 3 a puertos deportivos.