El CGPJ admite a trámite la petición de amparo de la jueza de la dana ante acusaciones de Rafa Hernando y el 'youtuber' Rubén Gisbert

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha admitido a trámite dos solicitudes de amparo presentadas por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, contra las acusaciones vertidas por el diputado del Partido Popular en el Congreso Rafael Hernando y el abogado y youtuber Rubén Gisbert, abogado de varias familias en la investigación judicial. El órgano acordó el pasado 27 de abril la apertura un procedimiento de protección de la jueza y dio un plazo de diez días a ambos para que formularan alegaciones sobre los hechos, tal como ha adelantado El Confidencial y según consta en el orden del día.

La petición referida a Hernando fue presentada en enero de este año después de que este publicara en X unas manifestaciones en las que acusaba a Ruiz Tobarra de "prevaricación palmaria" por "desacreditar" el informe de la Guardia Civil que, según el diputado, "destruye las tesis de la jueza de la Dana" e "incrimina" al Gobierno de Pedro Sánchez.

El informe señalaba actuaciones deficientes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pero la jueza lo consideró "erróneo" porque ella solo había solicitado una cronología de los hechos y no dicho análisis, y dijo que el documento además era "claramente incompleto". Unas consideraciones que llevaron a las acusaciones del diputado 'popular' que ahora estudia el CGPJ.

La segunda solicitud de amparo, relativa a Rubén Gisbert, se produjo cuando este letrado se querelló contra la magistrada y su marido Jorge Martínez, también juez, por la presencia de este en algunas declaraciones de afectados en el marco de la investigación judicial de la dana. Gisbert les acusó de un presunta revelación de secretos y prevaricación, aunque el Tribunal Superior de justicia (TSJCV) tumbó esa querella al considerar que los hechos denunciados no tienen "la entidad suficiente como para poder entenderlos integrables en nuestro ámbito jurisdiccional" y que la intervención del marido de la magistrada fue "meramente accesoria", pero la jueza acudió al Poder Judicial para pedir amparo. Ahora, Gisbert también deberá presentar alegaciones para justificar su actuación.

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Las disputas en torno al procedimiento judicial de la dana no son pocas. Cabe recordar que la Comisión Disciplinaria del Poder Judicial mantiene abiertas diligencias informativas a raíz de quejas presentadas por los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, contra la magistrada, en las que se cuestiona el la la actuación de la magistrada y también la participación de Martínez en algunas diligencias.