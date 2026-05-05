Dermatología y Cirugía Plástica 'triunfan' en el primer día de los MIR y son las únicas que se agotan en los hospitales valencianos

Nueva convocatoria MIR, pero misma historia en la sanidad valenciana. El primer día de elección de destino de los futuros residentes acaba con dos especialidades agotadas: Dermatología médico-quirúrgica y Venereología, cuyas 12 plazas se han agotado antes de las 12 del mediodía, en el turno 278; y Cirugía plástica, estética y reparadora que, con solo cinco vacantes, se ha quedado sin oferta al principio de la sesión vespertina, en el turno 374. Una vez más, las opciones de trabajar en el sector privado y la ausencia de guardias han convencido a los mejores de entre los MIR y se han decantado por estas dos modalidades. El año pasado también se agotaron en el primer día.

Es una de las buenas noticias de la jornada, la cual finaliza con 50 escogidas en la Comunitat Valenciana de 18 especialidades diferentes. No es un mal dato porque es el 5,45 % del total de 916 plazas ofertadas por los hospitales autonómicos, pero se queda por debajo de los de la anterior convocatoria; entonces se cubrieron 78 vacantes de 21 especialidades diferentes, el 9,11 %; la diferencia porcentual es significativa. Es cierto que este año hay en liza 57 vacantes más en la autonomía, pero el primer día ha ido peor que hace 12 meses.

Además de las dos agotadas, han destacado las de Oftalmología, escogida siete veces; Cardiología, seis; o Anestesiología y reanimación con cuatro. De hecho, el primer MIR en decantarse por la sanidad valenciana, con el turno 21, ha elegido Cardiología en el hospital La Fe de València. Este año, ninguno de los 20 mejores MIR ha seleccionado la Comunitat Valenciana, a diferencia del pasado año cuando el mejor futuro médico escogió el hospital General de València, para formarse en Cirugía Cardiovascular. También la cuarta mejor MIR de entonces eligió el mismo centro, pero en su caso para formarse en la especialidad de Dermatología Médico-quirúrgica y Venereología. Además, el número 16 se decantó por Cardiología en La Fe.

¿Es preocupante? En principio, no porque, más allá de las disciplinas más demandadas, la elección de los primeros depende mucho de la procedencia de los aspirantes y de su destino geográfico soñado. El pasado año, por ejemplo, Oleg -el mejor en el examen y de nacionalidad rusa- vivía en València, igual que su pareja con el cuarto turno.

Este año la sanidad valenciana ha sido escogida en nueve ocasiones entre el grupo de los 100 primeros turnos. Estos han elegido cuatro especialidades diferentes -Cardiología, Dermatología, Pediatría y Neurología- y tres hospitales: La Fe de València, el General de Alicante y el Doctor Peset de València. Hace un año, la cifra se elevó a 13 personas entre este primer centenar.

¿Y Medicina Familiar?

Una de las incógnitas era descubrir el funcionamiento de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que oferta nueve plazas en la sanidad valenciana. Ninguna persona se ha decantado por ella, tampoco en el resto de España. Es verdad que los MIR han mostrado dudas sobre su programa formativo, así como el funcionamiento propio de la especialidad en el futuro. Hasta ahora, la vía habitual para ser facultativo de Urgencias era la de Medicina Familiar y Comunitaria.

Tampoco ha sido una buena jornada para esta última porque no ha sido seleccionada por ninguno de los 700 primeros aspirantes. En 2025, durante la primera fecha de elección de plazas, solo se escogió una vez, entre los últimos 50 turnos del día. En Atención Primaria, solo se ha cubierto una plaza, la de Pediatría en el General de Alicante; la gran sorpresa de la mañana, en el turno 57.

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Una convocatoria de récord

En total, la sanidad valenciana ofrece 916 plazas, según la información habilitada en el portal oficial del Ministerio de Sanidad, lo que es una buena noticia en un contexto de déficit de médicos. La convocatoria de este 2026 es una cifra récord y supone un incremento de 57 puestos respecto al año pasado. Al menos en las dos últimas convocatorias, la sanidad valenciana ha conseguido adjudicar todas sus plazas ofertadas.