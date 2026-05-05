Huelga educativa
Educación rebaja la propuesta de servicios mínimos a que el profesorado de Segundo de Bachiller vaya a poner notas en la huelga
Los sindicatos siguen considerando "abusiva" esa movilización de la totalidad de los trabajadores de Segundo de Bachiller aunque sea solo, sobre el papel, durante un día
La propuesta inicial incluía que hicieran la totalidad de su horario el 100% de profesores que dan clase a ese nivel
Los cuatro sindicatos convocantes de la huelga indefinida de docentes de la educación pública del próximo 11 de mayo coinciden: este martes, la reunión en Conselleria sobre los servicios mínimos ha sido un "paripé" de negociación. La Conselleria envió ayer lunes una primera propuesta a STEPV, CCOO, UGT y CSIF con los servicios mínimos que consideraban, que incluía el 100% de los profesores de Segundo de Bachiller, que se verían forzados a hacer su jornada completa.
Una propuesta "bestial", "abusiva" según los sindicatos, que habían sido convocados este martes a una reunión convocada por el secretario autonómico, Daniel McEvoy. Lamentan que McEvoy ni siquiera estaba en el encuentro, en el que Conselleria ha rebajado su propuesta inicial, como explican fuentes sindicales: en lugar de movilizar durante la huelga a todos los docentes de Segundo durante toda su jornada laboral -también para clases de otros niveles educativos- ahora proponen que todos los profesores que den clase en Segundo de Bachiller vayan a trabajar como parte de los servicios mínimos pero solo a las evaluaciones, es decir, solo en los días y las horas en que se tenga que celebrar la reunión de notas de estos alumnos.
"Paripé de negociación"
"Lo que ha ocurrido es un paripé de negociación", destaca Marc Candela desde el STEPV, que considera que la propuesta inicial era "bestial" y ahora se ha hecho una rebaja para "que parezca que negocian". La nueva propuesta, que no han formalizado y que han comunicado a los sindicatos que les llegará mañana, incluye que el profesorado de Segundo de Bachiller vaya solo a las evaluaciones, pero Candela cree que eso los fuerza a trabajar de forma encubierta durante la huelga. "Deberán ir con todo el material de evaluación y por tanto muchos se sentirán obligados a hacer las pruebas", dice. Asegura que intentarán impugnarlo si la redacción final es esa.
Coincide Xelo Valls desde Comisiones Obreras, que añade que, una vez más, se ha ausentado de la mesa quien la convoca, el propio McEvoy. "El borrador inicial tenía el punto de no permitir que el profesorado de Segundo de Bachiller ejerza su derecho a la huelga", dice. "De forma unánime, el comité de huelga no está de acuerdo con la normativa vigente y considera que se está conculcando el derecho a la huelga de una parte ed la plantilla", añade. Y destaca que "si siguen con esa redacción, en ese planteamiento, entendemos que es judicalizable".
El CSIF, por su parte, destaca que su objetivo era que la administración retirara ese 100% de servicios mínimos en Bachillerato. "Entendiamos que esos servicios mínimos no responden al titular de mínimos, eran leoninos, y por lo tanto lo íbamos a impugnar", destaca José Seco, del CSIF. "Hemos planteado una propuesta mejorada y ajustada a unos servicios mínimos razonables y mañana por la mañana nos enviarán una nueva propuesta", resume.
Mediación y una nueva mesa
Desde los sindicatos explican que este miércoles acudirán junto con la Conselleria al Tribunal de Arbitraje Laboral, la mediación obligada cuando se convoca una huelga. Esperan que el Consell se abra a negociar, del mismo modo que en la mesa convocada el jueves, inicialmente para abordar el tema de la burocracia, aunque tienen la esperanza de que se aborden todos los puntos de la negociación.
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