El Gobierno usó los 30 millones donados por ciudadanos tras la dana a comprar viviendas y ayudar a empresas y municipios

El Gobierno destinó los más de 30 millones de euros donados por los españoles tras la tragedia de la dana, que asoló principalmente la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, a la compra de viviendas y para ayudar a empresas y profesionales afectados por la tragedia, y a los ayuntamientos más castigados por la riada. Así lo asegura el Ejecutivo de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria al PP en la que, sin embargo, no aclara la cuantía de cada una de estas líneas de ayudas ni los destinatarios finales.

Las donaciones ciudadanas fueron recibidas en la cuenta del Tesoro Público abierta por el Gobierno para contribuir a la financiación de los gastos destinados a atender medidas para paliar los daños causados por la dana desde su apertura el 11 de noviembre de 2024. Una cuenta que a día de hoy se encuentra "a cero". No ocurre lo mismo con los donativos que recibió en la cuenta habilitada para tal fin por la Generalitat, donde a marzo de este año todavía quedaban 434.000 euros por disponer, de los 12,7 millones de euros recaudados. De esta cantidad 8,8 millones de euros se destinaron al bono térmico y 3,4 se dedicaron a ayudas a familias vulnerables.

En su contestación, el Gobierno confirma que las donaciones particulares de ciudadanos por la dana, que afectó a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, ascendieron a un total de 30.059.766 euros, que han generado crédito en la aplicación presupuestaria del Fondo de Contingencia creada para gestionar las ayudas de la dana. Según explica, los créditos se han utilizado para financiar una línea de ayudas directas a empresas y profesionales "especialmente afectados" por la dana, para dar una subvención destinada a la adquisición de viviendas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y para ayudar a ayuntamientos afectados.

Sin detalle de los destinarios finales

En concreto, se han realizado transferencias a todas las entidades locales incluidas en el 'Listado de municipios afectados por la DANA' del Decreto-ley 6/2024. La ayuda debía servir para identificar actuaciones prioritarias y la elaboración de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana.

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Lo que no detalla el Gobierno es qué parte de los 30 millones ha ido a parar a cada una de las tres líneas de actuación, y tampoco dice poder aclarar, porque "no es posible", los destinatarios finales de las ayudas al haberse realizado a través de Sepes o de agentes mediadores en el pago.