Una instrucción "errónea" de Sanidad llega a 30 centros de atención primaria y paraliza el proceso de regularización

El "error" sale de una fuente oficial de un departamento público de salud y "recuerda que los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistema de información sanitaria, como pueden ser el certificado de alta en SIP o el registro de asistencias, no tienen validez legal a efectos de esta regularización". Este es el mensaje emitido en una circular desde el departamento de salud València-Clínic-Malva-rosa a los distintos centros donde hay 12 consultorios auxiliares y 18 centros de salud de la ciudad de València y de su área metropolitana. Sin embargo, esa información "es falsa", lo que ha indignado a distintos colectivos que trabajan con el colectivo migrantes y están ayudándoles en el proceso de regularización. Ahora bien, desde la Conselleria de Sanidad admiten el "error" y aseguran que mañana mismo "se enviará la circular con la información correcta" , ya que el "problema" ha sido "mandar por error un comunicado a los coordinadores de primaria que estaba redactado de tal manera que conducía a error. Ese texto no estaba validado por el responsable y no se entendía bien, así que mañana mismo saldrá el texto correcto. Lo cierto es que se hizo por bien, para solventar las dudas que había en los centros de salud ante las peticiones que había sobre la petición de información. Mañana mismo se resolverá este asunto".

El proceso de regularización extraordinaria exige acreditar la permanencia en el país durante al menos cinco meses y desde antes del 1 de enero de 2026. El empadronamiento es el documento que mejor acredita este requisito. Sin embargo, no es el único y así lo han dejado claro desde el propio ministerio donde consideran autorizada "cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad". Así, como ejemplo de documentos que puedan acreditar la permanencia continuada en el país (más allá del empadronamiento histórico) figuran contratos de alquiler, facturas de suministros (luz, agua, internet) a nombre del solicitante, movimientos bancarios, informes médicos del sistema público, envíos de dinero al extranjero, justificantes de recarga de transporte público...

El mostrador, la puerta de entrada

Así, ante la llegada a los mostradores de los centros de salud de personas en busca de un documento que acredite su estancia, desde uno de los departamentos de salud de València con mayor población migrantes indican que "desde el mostrador de los centros de salud se debe informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal, por tanto, de la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios".

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Desde varias entidades que trabajan con el colectivo de personas migrantes lamentan una circular que propaga "un bulo". "Debe quedar claro que los migrantes pueden aportar los documentos necesarios que demuestren su permanencia continuada durante cinco meses y claro que sirve un informe médico, una relación de citas, la solicitud de la tarjeta SIP... Es muy grave que desde un organismo oficial emitan una circular así. Deberían rectificar", explican desde distintas entidades sociales. Fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguran que la rectificación llegará en menos de 24 horas.