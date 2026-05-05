Los MIR 'pasan' de Medicina de Familia y Urgencias en la Comunitat Valenciana tras dos días eligiendo

En el segundo día de elección de las plazas MIR, los hospitales valencianos han acelerado el ritmo al haber convencido a más de 70 futuros residentes frente a los 50 de la primera jornada. Dos han sido las especialidades estrella de la jornada: Cirugía oral y maxilofacial, la cual ha conseguido agotar sus tres plazas, y se suma a Dermatología y Plástica que ya lo hicieron el primer día; y Oftalmología, escogida hasta en 15 ocasiones y de la que solo hay disponibles ocho vacantes. A nadie se le escapa que es otra de las grandes demandadas en la sanidad privada.

Las especialidades quirúrgicas han sido otras de las grandes beneficiadas de la jornada, sobre todo la de Cirugía ortopédica y Traumatología, así como Anestesiología y Reanimación, pero son dos que ofertan gran cantidad de plazas, con 30 y 38 puestos aún disponibles, respectivamente. Urología también ha acaparado bastante protagonismo como una de las más demandas en este segundo día.

Otra de las peculiaridades del día ha sido el estreno de algunos de los 'mal llamados' hospitales comarcales. Es el caso de Sagunto, escogido por primera vez por el MIR 1137 que realizará Cirugía Ortopédica y Traumatología; o el de la Ribera. El primer médico en decantarse por Alzira ha escogido la especialidad de Urología.

En contraposición, ni Medicina de Urgencias -la gran novedad de la convocatoria-, ni Medicina Familiar y Comunitaria han conseguido convencer a nadie entre los 1400 mejores MIR. La primera reparte solo nueve plazas, con dudas sobre su itinerario formativo, mientras que la segunda oferta un total de 249 plazas, casi una tercera parte del total. Suele ser lo habitual con los médicos de Atención Primaria en la elección de los MIR; excepto honrosas excepciones, se escoge en la parte final de la convocatoria. Mejor suerte está corriendo Pediatría y sus áreas específicas, que ya ha conseguido cubrir ocho de sus plazas.

Se trata de un terreno, el de la Atención Primaria, con un gran déficit de profesionales. Hay más de 230 vacantes, según los datos oficiales de la Conselleria de Sanidad, a pesar de que hay contratados más de 400 médicos sin especialidad en los ambulatorios valencianos.

Un 13,42 % del total

Las dos primeras jornadas finalizan con un 13,42 % de todas las plazas ocupadas. Son 123 de una cantidad total de 916 vacantes. No es un mal balance, aunque sigue por debajo del ritmo de la convocatoria de 2025, cuando más de 140 MIR de entre los 1.400 primeros se decantaron por la sanidad pública valenciana.

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En total, la sanidad valenciana ofrece 916 plazas, según la información habilitada en el portal oficial del Ministerio de Sanidad, lo que es una buena noticia en un contexto de déficit de médicos. La convocatoria de este 2026 es una cifra récord y supone un incremento de 57 puestos respecto al año pasado. Al menos en las dos últimas convocatorias, la sanidad valenciana ha conseguido adjudicar todas sus plazas ofertadas.