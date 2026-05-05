El nuevo corredor de rutas en autobús conectará Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Comunitat Valenciana

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al proyecto de establecimiento del servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid y Valencia. Se trata de un nuevo paso en la definición del nuevo mapa concesional de rutas de autobuses estatales, tras la aprobación hace dos semanas del corredor Madrid-Zaragoza-Catalunya y la realizada en noviembre para el Bilbao – Castro Urdiales.

Este nuevo corredor atenderá potencialmente a más de 6,2 millones de ciudadanos de 130 municipios de las provincias de Albacete (12 municipios), Castellón (12 municipios), Ciudad Real (4 municipios), Cuenca (30 municipios), Guadalajara (25 municipios), Madrid (7 municipios), Teruel (13 municipios) y Valencia (27 municipios). En concreto, unifica las concesiones VAC-051 (Madrid-Badajoz-Valencia con hijuelas), VAC-248 (Puertollano-Tomelloso-Cuenca-Albacete-Valencia) y VAC-255 (Madrid-Molina de Aragón-Teruel-Valencia) a través de 22 rutas y 275 paradas optimizadas por criterios de demanda y accesibilidad. En total, las rutas suman unos 7.240 km.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible conserva todas las rutas y paradas actuales con el objetivo de reducir tarifas, renovar flotas y mejorar los servicios. De esta manera, se da respuesta a la gran demanda de movilidad entre Madrid, Cuenca y Valencia, conectando capitales y municipios de relevancia económica y turística como Madrid, Valencia, Gandía, Castellón, Requena o Sagunto. También incluye rutas entre las ciudades y poblaciones de Madrid y Guadalajara con Teruel y de estas últimas con Valencia. Además, se contempla la conexión entre Ciudad Real y Valencia y entre esta última y Albacete.

Novedades

La nueva ordenación del servicio traerá consigo nuevas paradas en Sisante y Villanueva de la Jara (Cuenca), lo que permite la conexión de estas poblaciones con las vecinas de la Comunitat Valenciana. A ello se suman nuevas conexiones: Arganda del Rey-Valencia; Gandía-Tarancón; La Almarcha-Valencia; La Almarcha-Madrid; Madrid-Sagunto y la mejora de tarifas, con una reducción del 12 % respecto a la media ponderada de las tarifas vigentes de los servicios que conforman actualmente el corredor.

La previsión de movilidad de viajeros de autobús para este nuevo corredor se ha cifrado en 503.472 viajeros para 2025 y 524.300 para 2034.

Como sucederá en todos los corredores del nuevo mapa concesional, el concesionario deberá contar con un sistema de ayuda a la explotación (SAE) basado en sistemas de localización geoposicionada por satélite y comunicaciones de datos de última generación que permita la adecuada gestión de la explotación y ofrezca información en tiempo real sobre la flota de autobuses.

El anteproyecto para la prestación del servicio público de transporte regular de viajeros entre Madrid y Valencia ha estado sometido al procedimiento de información pública durante 30 días desde su publicación el pasado 16 de enero de 2026. El siguiente paso del Ministerio será proceder a la licitación del nuevo contrato para la explotación del servicio, tras recabar los informes pertinentes.

31 corredores para finalizar el mapa concesional

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando en la definición definitiva del nuevo mapa concesional, que se completará con 31 nuevos corredores que fueron anunciados en noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Así, se prevé la publicación de los respectivos anteproyectos en el mes de junio, para iniciar el trámite de información pública y poder así poder aprobar definitivamente en diciembre el nuevo mapa, una vez recibidas y analizadas las alegaciones.

Una vez aprobados los proyectos, se procederá progresivamente a lo largo de 2027 y 2028 a la licitación de los 31 corredores, dando cumplimento así a lo establecido en la Ley de Movilidad Sostenible.

El sistema concesional actual presta servicio a cerca de 2.000 municipios en todo el país, siendo una red extensa y vital para la movilidad interurbana. Este sistema tiene su origen en los años 40 del siglo pasado.

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Ahora, se lanzarán los procedimientos de licitación necesarios. Esta estrategia, indican desde el Ministerio, permitirá cumplir con varios objetivos, como la reducción generalizada de tarifas, la potenciación de las rutas directas manteniendo la cobertura actual, mayor seguridad jurídica para las empresas, mejora de la sostenibilidad mediante la renovación de flotas, y mejora de los servicios a través de nuevos canales de comunicación y comercialización de los billetes y la implementación de sistemas inteligentes de transporte que faciliten la información al usuario.