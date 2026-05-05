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Las obras en el acceso al Puerto agravan los atascos en Valencia en la V-30

Las obras en el acceso al Puerto de Valencia acentúan las retenciones en la V-30, donde la DGT registra varios tramos con circulación irregular y un accidente en Quart de Poblet

Las obras en el acceso al Puerto agravan los atascos en Valencia en la V-30

Las obras en el acceso al Puerto agravan los atascos en Valencia en la V-30 / DGT

J. Roch

València

La circulación en el área metropolitana de Valencia ha vuelto a complicarse este martes con la V-30 como uno de los ejes más afectados en una jornada, de nuevo, con especial concentración de retenciones en los accesos a la capital y en los corredores que conectan con el entorno portuario, según informa la Dirección General de Tráfico.

En sentido Puerto

La situación más complicada es en la V-30 en sentido Puerto, donde la DGT informa de una retención/congestión con circulación irregular entre el kilómetro 6, a la altura de Horno de Alcedo, y el kilómetro 1, en Pinedo a causa de un vehículo con transporte especial y a a las obras en el acceso al Puerto de Valencia, que están condicionando la movilidad en una de las vías clave para el tráfico de entrada y salida de la ciudad.

Un accidente en la propia V-30, en el kilómetro 10,929, a la altura de Quart de Poblet, y una retención de entrada a la vía entre el kilómetro 15, en Paterna, y el 10,9, también en Quart de Poblet, en sentido decreciente de la kilometración hacia el Puerto, implica circulación irregular.

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