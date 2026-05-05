Las obras en el acceso al Puerto agravan los atascos en Valencia en la V-30

La circulación en el área metropolitana de Valencia ha vuelto a complicarse este martes con la V-30 como uno de los ejes más afectados en una jornada, de nuevo, con especial concentración de retenciones en los accesos a la capital y en los corredores que conectan con el entorno portuario, según informa la Dirección General de Tráfico.

En sentido Puerto

La situación más complicada es en la V-30 en sentido Puerto, donde la DGT informa de una retención/congestión con circulación irregular entre el kilómetro 6, a la altura de Horno de Alcedo, y el kilómetro 1, en Pinedo a causa de un vehículo con transporte especial y a a las obras en el acceso al Puerto de Valencia, que están condicionando la movilidad en una de las vías clave para el tráfico de entrada y salida de la ciudad.

Un accidente en la propia V-30, en el kilómetro 10,929, a la altura de Quart de Poblet, y una retención de entrada a la vía entre el kilómetro 15, en Paterna, y el 10,9, también en Quart de Poblet, en sentido decreciente de la kilometración hacia el Puerto, implica circulación irregular.

Noticias relacionadas

La V-31

La V-31 entre Silla y Alfafar y entre Alfafar y Horno de Alcedo, la V-21 entre Alboraya y Valencia, la A-7 en los tramos de Museros-Godella y Loriguilla-Cruz de Gracia, así como la A-3 en el entorno de Ventas del Poyo y Barrio de la Luz también tiene congestión este martes.