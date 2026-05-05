Sanidad espera el criterio de los técnicos ante una "hipotética llegada" del hantavirus a la Comunitat Valenciana, virus con una mortalidad del 40 %

Los técnicos marcarán el criterio ante "una hipotética llegada" del hantavirus a la Comunitat Valenciana. Así se ha pronunciado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, después de conocerse que hay una valenciana a bordo del crucero con un brote de la enfermedad, en el que ya han muerto tres personas a bordo. "Los técnicos son los que realmente saben" y "son los que van a ayudar a los ciudadanos para poder resolver este o cualquier otro tipo de problemas".

En este caso, la clave es la prevención, como curre ante "cualquier tipo de epidemia que puede venir por cualquier tipo de virus". Y añade: "Nosotros lo que intentamos es adelantarnos, y los técnicos, que son los que realmente entienden de esto, nos avanzan qué es lo que tenemos que hacer". Es, según Gómez, lo que ya hicieron durante la dana, en la que consiguieron que "no hubiera ningún brote epidemiológico". Las recomendaciones dadas, unido al trabajo del "sistema de control de vigilancia epidemiológica", uno "de los mejores de España. Por el momento, sin embargo, no es momento de dar recomendaciones. "Toca centrarse en lo que los técnicos digan".

¿Se puede contagiar?

El hantavirus es un virus que, generalmente, se transmite de roedores a humanos como consecuencia de la exposición a orina, saliva o excrementos infectados. Sus consecuencias graves son similares al del coronavirus, aunque este se contagiaba fácilmente entre personas. El asunto es que ambos pueden cursar una insuficiencia respiratoria grave y requerir en algunos casos soporte con ventilación mecánica e incluso ECMO, como explica la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Además, su mortalidad puede ascender hasta un 30 o 40 %.

El principal problema es que "no existe un tratamiento farmacológico efectivo", no hay un antiviral concreto. Como explica la entidad, la ribavirina ha mostrado cierto beneficio en la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), si se administra precozmente; pero no ha demostrado eficacia clara en el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), en la que el tratamiento se fundamenta en el soporte vital del paciente.

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Anualmente, se estima que hay 26.000 casos entre humanos al año de hantavirus, especialmente localizados en América y Asia.