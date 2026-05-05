La playas valencianas siguen líderes en calidad en España con 152 banderas azules, nueve más que en 2025
Cuatro playas recuperan la distinción a la calidad del agua y servicios y siete se incorporan a esta relación, mientras que Cabanyal y Cala Fustera (Benissa) pierden este distintivo
Cullera y Orihuela son los municipios costeros con mayor oferta de calidad para el baño, con diez banderas azules cada uno, mientras que Dénia atesora siete
Francesc Arabí
Esto de las playas, como todo, es cuestión de gustos. Unos prefieren la arena; otros, en cambio, se inclinan por las playas o calas de cantos rodados, de 'tosca', de piedra... En general. Pero, dato mata relato. Hay parámetros de calidad cuantificables, medibles. Como la calidad del agua para el baño, la gestión de los residuos, la señalización o la seguridad de la que disponen, empezando por los servicios de socorrismo. De la aplicación de estos parámetros, por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), se concluye que las playas del litoral valenciano son líderes en calidad en España. Ya lo eran en 2025 y confirman esta condición en la campaña actual, dado que han obtenido nueve banderas azules más hasta alcanzar las 152. La siguiente comunidad autónoma con más distintivos a la calidad es Andalucía, con 143, aunque tiene el doble de kilómetros de costa. A continuación aparece Galicia, con 118 banderas azules y, Cataluña, con 101.
En la relación de playas y calas con banderas azules aparecen 77 de la provincia de Alicante, 39 de València y 36 de Castelló. Cuatro playas recuperan la bandera azul que ya tuvieron, pero que habían perdido. Se trata de L'Espigó, en Altea; Tamarit, en Santa Pola; Serradal, en Castelló y la playa de l'Arenal, en Xàbia. De igual modo, hay siete incorporaciones a este listado de playas que no habían formado parte hasta ahora de este distinguido club de lugares que ofrecen una posibilidad de baño con plusvalía. Es el caso de l'Advocat, en Benissa; Puerto Blanco y El Racó, en Calp o Cala Lanuza, en El Campello. También se incorporan Pla de la Torre, en Almassora, y El Brosquil y El Mareny de Sant Llorenç, en Cullera.
Unas siempre han estado, otras han recuperado el distintivo y unas terceras son nuevas en esa lista. En la parte negativa, la playa del Cabanyal, de València, ha perdido la bandera azul que logró el año pasado. Igualmente, Benissa también se queda sin la bandera azul de Cala Fustera.
Cullera y Orihuela, con diez playas cada uno, son los municipios con más banderas azules. Dénia cuenta con siete.
Seis de las siete 'top mundial', valencianas
La bandera azul es un galardón internacional que se otorga desde 1987 a playas y puertos que cumplen rigurosos criterios de calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios. Se ha convertido en un símbolo de excelencia turística y compromiso ambiental. En todo el mundo, apenas existen siete playas y dos puertos deportivos que mantienen ese reconocimiento de forma ininterrumpida en estos casi 40 años, desde que se instauró esta evaluación. Seis de las siete playas son valencianas: El Carregador (Alcalà de Xivert), la playa de Sant Joan (Alicante), La Fossa (Calp), Sant Antoni (Cullera), Carrer la Mar (El Campello) y Platja Nord (Gandia). La séptima que nunca ha caído de ese listado es la gallega playa Bastiagueiro, en Oleiros. En cuanto a puertos deportivos, dos llevan desde 1987 revalidando su bandera azul. Y los dos son valencianos: el Club Náutico de Altea y el Real Club Náutico de Calp.
Veinte puertos deportivos con bandera azul
Veinte puertos deportivos valencianos han sido distinguidos con el estandarte que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). Además de los dos citados, otros dieciocho han logrado también el reconocimiento del estandarte azul. El año pasado fueron 19, uno menos que esta temporada, en la que ha sido incorporado a la relación el Puerto Las Fuentes, de Alcalà de Xivert.
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