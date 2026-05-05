La playas valencianas siguen líderes en calidad en España con 152 banderas azules, nueve más que en 2025

España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas. Una cifra que supone 35 más que el año anterior, el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987.

Por comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana mantiene su liderazgo con 152 banderas en playas situadas en 48 municipios del litoral valenciano. Le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8. La cifra valenciana mejora sensiblemente la de 2025, cuando se consiguieron 143 banderas azules para playas.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos en toda España, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas. De esos puertos deportivos distinguidos con el estandarte azul, 20 están situados en la Comunitat Valenciana.

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La bandera azul es un galardón internacional que se otorga desde 1987 a playas y puertos que cumplen rigurosos criterios de calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios. Se ha convertido en un símbolo de excelencia turística y compromiso ambiental.