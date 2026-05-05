Las víctimas de la dana arremeten contra el "blindaje político" de PP y Vox por cerrar la investigación en las Corts

Nuevo choque de PP y Vox con las principales asociaciones de víctimas de la dana que en lugar de conseguir un acercamiento no hace más que profundizar su brecha. Esta vez es a cuenta de la decisión de cerrar la comisión de las Corts que investiga la gestión de la catástrofe pese a que no se han citado a cerca del 66 % de los comparecientes previstos y no han acudido a declarar las "personas clave", en palabras de las propias entidades, "en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024", en referencia a la cúpula de Emergencias de la Generalitat.

En un comunicado firmado por las tres organizaciones que acudieron al Parlamento Europeo, la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’octubre de 2024, Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia han querido expresar su "indignación" ante la decisión del Partido Popular y Vox "de dar por cerrada la comisión de investigación sobre la dana de las Corts Valencianes sin que hayan comparecido personas clave en la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024".

En este sentido, pese a señalar que desde "el primer momento", las asociaciones han considerado que la "verdadera comisión de investigación es el Juzgado número 3 de Catarroja, porque es el único espacio donde se está trabajando con rigor jurídico, contraste de pruebas y acceso a documentación objetiva", sí han confiado en que las comisiones parlamentarias "deben servir para ampliar información, confrontar relatos políticos y, sobre todo, extraer aprendizajes institucionales para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse", algo que no han visto en las Corts.

"Pero la comisión de las Corts ha acabado confirmando aquello que muchas víctimas ya denunciábamos: una pantomima parlamentaria orientada más a construir un relato político de defensa del Consell que a esclarecer responsabilidades o escuchar honestamente a las víctimas y a la ciudadanía", exponen en el comunicado firmado por las tres entidades y enviado apenas un par de horas después de que la junta de síndics denegara ampliar el plazo de prórroga de la comisión lo que fijará su final el próximo 27 de mayo.

En este sentido, las tres entidades recuerdan que tardaron "meses en ser convocadas" (más de 500 días) y que cuando finalmente se les citó, "se hizo en unas condiciones indignas, compartiendo espacio con entidades y discursos que incluso negaban la representatividad de las asociaciones de víctimas o intentaban diluir las responsabilidades políticas". "Algunas de las entidades personadas en la causa judicial que participaron en aquella operación mediática han acabado abandonando el procedimiento una vez finalizados sus objetivos políticos", añaden.

"Sostener un relato desmentido"

Con ese contexto, lamentan que ahora, "PP y Vox deciden cerrar la comisión sin escuchar a los principales responsables políticos y técnicos de la emergencia". "Es imposible interpretarlo como otra cosa que no sea una operación de blindaje político", inciden al tiempo que añaden que consideran "especialmente grave que la comisión finalice sin la comparecencia de la exconsellera Salomé Pradas y del exsecretario autonómico Emilio Argüeso, actualmente investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia".

"Las Corts, con el PP y Vox al frente, han demostrado que nunca han tenido una verdadera voluntad de aclarar qué falló el 29 de octubre ni de aprender de la negligente gestión de la emergencia. El único objetivo ha sido sostener un relato político que ha sido desmentido reiteradamente por los datos, los testimonios, los informes técnicos y la propia instrucción judicial", critican las entidades que remarcan que la decisión llega "el mismo día en que las asociaciones estábamos convocadas a la Mesa Permanente de Trabajo convocada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Damnificados de la Generalitat Valenciana".

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"Mientras públicamente afirman que “tienden la mano” a las víctimas, en la práctica cierran sin ningún pudor una comisión parlamentaria esencial para la verdad y la rendición de cuentas", arremeten en el comunicado en el que cargan directamente contra Juanfran Pérez Llorca al que critican porque "no quiere aprender, ni asumir responsabilidades, ni revisar aquello que se hizo mal". En este sentido, citan que "continúa tapando políticamente la negligencia del 29 de octubre de 2024 y manteniendo a Carlos Mazón aforado y protegido".