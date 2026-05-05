El videoanálisis de Alfons Garcia: un símbolo de un cambio de época y tres ejemplos de una política enferma

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, comienza su videoanálisis de esta semana con una reflexión sobre las negociaciones de la firma china Geely para quedarse con una parte de la planta de Ford en Valencia. “Si el aterrizaje de la marca estadounidense en 1976 acompaña el inicio de la democracia y la transformación económica del último medio siglo, hoy tenemos el indicador posiblemente de una nueva etapa”, afirma. “Estados Unidos cede espacio a China en València: todo un símbolo geopolítico”, comenta.

Alfons Garcia señala a continuación tres ejemplos, en su opinión, del deterioro y la deslegitimación de la política en estos tiempos. Se refiere en primer lugar a la declaración judicial del exministro José Luis Ábalos, donde se han mezclado corrupción y prostitución. “El cóctel es demoledor para una política que ya viene de un periodo de deterioro por años” de saqueo de lo público.

“El cóctel es demoledor para una política que ya viene de un periodo de deterioro por años” Alfons Garcia — Subdirector de Levante-EMV

Más aún, el periodista añade el hecho de que el PP haya pedido al tribunal la reducción de pena del empresario implicado en el caso y que ha declarado que pagó comisiones al exdirigente socialista valenciano y su entorno. Así, dice: “Delinques, corrompes, te llevas una pasta importante de contratos de la Administración pero puede que no vayas a la cárcel si cuando te investigan, colaboras, lo cuentas y además cargas las tintas y las acusaciones sin aportar pruebas”. “Muestra la imagen de una sociedad enferma y explica bastante de los giros electorales” de los últimos tiempos, añade.

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Y en tercer lugar, el subdirector destaca el “carpetazo” por PP y Vox a la comisión de investigación sobre la riada de 2024 abierta en las Corts sin ni siquiera escuchar a la cúpula de Emergencias. “Encuentro pocos casos tan claros de alejamiento del Parlamento de la sociedad a la que representa […] Luego el president hablará de regeneración y de cierre de heridas”, concluye.