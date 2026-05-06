Alerta naranja este jueves: Emergencias avisa de fuertes lluvias en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante

Habrá fuertes lluvias y tormentas este jueves en la Comunitat Valenciana. Así lo advierten desde Emergencias de la Generalitat Valenciana para este jueves, cuando se ha activado la alerta de nivel naranja por precipitaciones. El nivel naranja estará vigente, en concreto, en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante, según los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según las previsiones de la delegación valenciana de Aemet, los diferentes episodios de lluvias con la calificación de alerta naranja se darán entre las 7 de la mañana y las 21 horas de la noche. Entre esas horas, lloverá hasta alcanzar los 40 mm en una hora en el litoral norte de Alicante y en el litoral sur de Valencia. En estas zonas se prevé que los acumulados en 12 horas lleguen a 80 mm. Habrá, además, tormentas localmente fuertes que podrán traer consigo granizo y rachas de viento muy fuerte.

Alerta amarilla en el resto

Pero, más allá de los puntos donde el nivel de alerta será naranja, Emergencias también ha establecido para este jueves la alerta amarilla por lluvias en todo el interior de Valencia, en el interior y litoral sur de Alicante y en el litoral sur e interior sur de Castellón.

Habrá tormentas y no se localizarán solo en algunos puntos. Por eso, además se establece alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Valencia y de Alicante, así como en el interior sur y el litoral sur de Castellón.

Estas lluvias de nivel de alerta amarillo se darán más probablemente entre el mediodía y las 21 horas de la noche. En estas zonas, habrá precipitaciones acumuladas de 20 mm en una hora, y on se descarta tampoco el viento fuerte y el granizo.

Extremar la precaución

Desde Emergencias han remitido este boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias para que extremen las precauciones. El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, ha recomendado a los municipios que tomen medidas para evitar el aparcamiento de coches en zonas inundables como cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas, recuerdan desde la Generalitat.

Otras medidas que desde Emergencias reclaman a los ayuntamientos pasan por señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población. En algunos ayuntamientos, como el de Gandía, se ha reunido el Cecopal para tomar este tipo de medidas.

Para los vecinos de las zonas en alerta por lluvias, Lasheras recomienda extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección. Además, indica que se debe revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que la población prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales. También ha señalado que es importante no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua.

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Como es habitual ante episodios meteorológicos como este, desde Emergencias recuerdan que se deben seguir la información y consejos solo de canales oficiales y que los consejos de protección civil pueden consultarse en la web del 112, en la cuenta oficial de X de @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).