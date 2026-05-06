"Es el alma de modernos": el PP 'aprende' qué es el "aura"

Nieves Martínez, portavoz del PP de Sanidad en las Corts, no ha logrado convencer a Carles Esteve, diputado de Compromís, para que su formación apoye la moción presentada por los 'populares' sobre la sede del Certera (tampoco lo necesitaba), pero sí que ha terminado el debate con el parlamentario valencianista sabiendo qué es el aura. "Es el alma de modernos", le llegó a explicar el también líder de Iniciativa PV, una de las patas de la coalición.

Esa puerta la abrió el propio Esteve. "Esta moción es tan blanca (referencia que había hecho previamente Martínez) como su aura", le dijo el de Compromís desde la tribuna. Repitió la frase ante el gesto de Martínez de que no le había escuchado. Y al ver que seguía poniendo cara de que no entendía muy bien la expresión, Esteve ha tenido que explicarse: "Es como el alma, pero de modernos, son cosas que dicen mis hijos, no saben lo que es porque siguen en el siglo pasado".