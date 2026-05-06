El caso de Neizan, la segunda condena al hospital de Sagunt en menos de un año por negligencia en el parto

La condena de 13,3 millones a la familia de Neizan, un pequeño de seis años de Massamagrell con lesiones neurológicas, ha copado los titulares de los medios de comunicación de todo el país. No es para menos. La indemnización es la mayor por negligencia médica en la historia de España y señala directamente al hospital de Sagunt, donde tuvo lugar el error médico hace siete años. La sentencia determina que "durante el parto se produjeron fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de las señales de alarma, lo que impidió adoptar a tiempo las decisiones médicas necesarias".

El caso de Neizan, ocurrido el 17 de noviembre de 2019, no es único porque el centro del Camp de Morvedre ya fue condenado en junio de 2025 a indemnizar a la familia de otro menor que falleció a los tres días de nacer por una "incorrecta asistencia sanitaria prestada a la madre durante el parto". La Conselleria de Sanidad fue condenada a compensar económicamente a la familia con 175.000 euros; en su caso los demandantes solicitaban 200.000 euros, como publicó Levante-EMV el pasado año. El proceso, dilatado durante 12 años, comenzó cuando la familia presentó una reclamación "por la asfixia perinatal grave" a su bebé. La razón alegada fue la de fallos por la "falta de observancia y valoración de datos reveladores de sufrimiento fetal, que reflejaban en las gráficas del parto".

La madre estuvo más de tres horas, entre las cinco y las ocho de la mañana del 18 de febrero del 2013, esperando una cesárea que se determinó "necesaria y urgente". El dictamen judicial determinó que el ginecólogo y la matrona que la atendían "no adoptaron la decisión de practicar una cesárea urgente [...], ya que existía una dinámica irregular". Según los denunciantes, la actitud de la matrona y del ginecólogo estuvo totalmente alejada de los protocolos médicos y de la 'lex artis' pues, pese a tener conocimiento de la situación, no actuaron.

La bebé, a consecuencia de la dilación en el periodo expulsivo, nació sin atención a estímulos, es decir, sin llorar ni respirar. Inmediatamente, la entubaron y le pautaron adrenalina así como masaje cardíaco. Fue trasladada al Hospital La Fe de València, donde falleció a los tres días.

Un proceso "largo y duro"

El proceso judicial de Neizan, celebrado en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, no ha sido nada fácil. Ha sido en realidad "largo y muy duro", reconoce a este periódico el abogado Rafael Martín Bueno, quien lleva año especializado en casos de negligencias médicas fetales, lo que le ha llevado a reducir el tamaño de su despacho para atender personalmente cada uno de los casos. En estos casi siete años, la causa acumula 220 folios de demanda y otros 1.200 de documentación entre informes de diferentes especialistas y facturas.

La cantidad de la indemnización reside en que la jueza les ha reconocido las cantidades que Neizan necesitará a lo largo de su vida. En cada uno de los apartados estudiados por la demanda, la justicia les ha reconocido una cantidad mayor de los baremos habituales. "Por ejemplo, en vivienda, se contempla un máximo de 175.000 euros -, explica el letrado-, pero hemos conseguido que se indemnicen con 413.000 euros". De hecho, la sentencia estipula que la indemnización "responde a las necesidades reales del menor teniendo en cuenta la asistencia, los tratamientos y los apoyo que precisará toda su vida".

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Es cierto que, entre ambos sucesos, transcurrieron seis años, pero no deja de ser significativo que el centro haya albergado dos negligencias en el parto con dos condenas en menos de un año. Las cuantías, eso sí, son muy diferentes.