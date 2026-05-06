El casting de la película "Enredados" en Alicante, a medio gas: Disney busca gente para salir en el live-action

El casting para participar como extra en el live action de Enredados que prepara Disney ha llegado a Alicante. Tras las imágenes vistas en Girona, donde una gran aglomeración de personas provocó colas kilométricas y momentos de tensión, la seguridad en Alicante se ha reforzado para evitar situaciones similares. Sin embargo, la tranquilidad ha predominado en las pruebas, que se celebran en el auditorio de la Escuela de Cine de Ciudad de la Luz y que este miércoles 6 de mayo permanecerán abiertas hasta las 19 horas.

Las audiciones, gestionadas por la empresa Mamen Films, se han convocado sin especificar el proyecto para el que se buscan figurantes, aunque todo apunta a que se trata de la nueva adaptación de Disney, Enredados, con la que el estudio vuelve a apostar por los remakes en acción real de sus clásicos animados. Así, desde las 10 horas, las puertas del complejo de Ciudad de la Luz han permanecido abiertas de forma ininterrumpida para realizar las pruebas de casting.

Algunas de las personas que buscaban un papel como figurante en la película de Disney / PILAR CORTES

Según ha podido saber INFORMACIÓN, que se ha desplazado hasta el lugar de las audiciones, los interesados han acudido de forma ordenada, sin que se haya producido ningún incidente relevante. Desde la apertura, la afluencia se ha distribuido de manera escalonada, tal y como había solicitado la empresa de casting, que busca exclusivamente a hombres y mujeres de entre 25 y 70 años. Para participar era necesario presentar el DNI en vigor y cumplir con el margen de edad impuesto por la empresa.

La organización ha ido llamando a grupos de entre 30 y 70 personas para acceder a una sala donde se realizaban las pruebas de selección como figurantes. Según han explicado algunos asistentes a este medio, nada más entrar debían cumplimentar un formulario y someterse a una sesión de fotos que posteriormente será evaluada. En caso de ser seleccionados, las pruebas de vestuario se llevarían a cabo a finales de mayo, también en Ciudad de la Luz.

Desde las 7 de la mañana, fuentes de la organización confirman que ya había personas esperando para acceder al casting, aunque sin grandes aglomeraciones. En el momento de la apertura, más de 300 personas aguardaban su turno, y la dinámica de acceso por grupos provocó que la espera media durante las primeras horas fuera de aproximadamente dos horas.

Aunque no han trascendido requisitos concretos más allá de la edad, en la convocatoria anterior en Girona, celebrada a finales de abril, la producción pedía a los candidatos masculinos dejarse crecer el cabello y la barba para adaptarse a la ambientación de época. En el caso de las mujeres, se exigía un aspecto natural, con colores de cabello no artificiales y cejas poco depiladas. Además, ninguno de los aspirantes podía tener tatuajes visibles en cámara.

Noticias relacionadas

No obstante, algunos asistentes han señalado al salir del casting que en Alicante principalmente se buscaban figurantes masculinos. Además, a diferencia de lo ocurrido en Girona, donde acudieron personas de distintos puntos de España e incluso de Europa, en esta ocasión la asistencia ha sido más contenida y mayoritariamente local, con participantes procedentes de distintos municipios de la provincia y alguna excepción de Valencia y alrededores.