Directo Hantavirus: nuevos casos de contagio, llegada del barco a Tenerife y última hora de la reunión de urgencia de Pedro Sánchez

Bronca entre la ministra Mónica García y el presidente Clavijo por la orden de enviar a Canarias el crucero afectado por el hantavirus

El crucero holandés MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, atracará entre el viernes y el sábado en Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad acordaron ayer por la noche que el barco, fondeado hace dos días frente a Cabo Verde, recale en Santa Cruz de Tenerife. Y, de esta forma, impusieron al Gobierno de Canarias la acogida del buque. El Hospital de La Candelaria tratará, al menos, a uno de los pacientes más graves del crucero, un médico que al cierre de esta edición iba a ser evacuado en un avión medicalizado desde Praia hasta Tenerife Norte. Emergencias se preparaba también para recibir a otros dos pasajeros infectados.

Para justificar su decisión –con cambio de criterio incluido– Sanidad apeló anoche a «la obligación moral y legal de auxiliar» a los 147 pasajeros del Hondius, entre los que hay 14 españoles. El Gobierno de Canarias no comparte la orden y argumenta que hay «más razones políticas que médicas». Esta es la crónica de 24 horas de negociaciones, con exigencia incluida, tras una bronca telefónica entre la ministra Mónica García y el presidente Fernando Clavijo.

Leer aquí