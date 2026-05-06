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Directo Hantavirus: nuevos casos de contagio, llegada del barco a Tenerife y última hora de la reunión de urgencia de Pedro Sánchez

El barco del hantavirus.

El barco del hantavirus.

Jaime Roch

Stella López

Íñigo Roy

El crucero de expedición MV Hondius se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica tras la confirmación de un brote de Hantavirus (cepa Virus Andes). La embarcación, que transporta a 149 personas entre pasajeros y tripulación, y donde viaja la valenciana Aitana F. V., inició su travesía en Ushuaia, Argentina. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado tres fallecimientos y al menos siete casos activos, lo que ha desencadenado una respuesta de emergencia coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Estado Actual y Medidas Sanitarias

  • Localización: El buque permanece actualmente fondeado frente a las costas de Cabo Verde, a la espera de su traslado definitivo hacia un puerto con capacidad de aislamiento de alto nivel.
  • Protocolo de Evacuación: Tras negociaciones diplomáticas, el Gobierno de España ha autorizado el atraque del buque en las Islas Canarias bajo un corredor sanitario de seguridad. Los afectados serán tratados en unidades de aislamiento hospitalario especializadas.
  • Riesgo Epidemiológico: La preocupación principal radica en que el Virus Andes es la única variante de Hantavirus documentada con capacidad de transmisión interhumana. Debido a las condiciones de confinamiento en el barco, el riesgo de contagios secundarios es elevado, manteniendo la tasa de letalidad proyectada cerca del 38%.
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