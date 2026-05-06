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Directo Hantavirus: nuevos casos de contagio, llegada del barco a Tenerife y última hora de la reunión de urgencia de Pedro Sánchez
El crucero de expedición MV Hondius se encuentra bajo estricta vigilancia epidemiológica tras la confirmación de un brote de Hantavirus (cepa Virus Andes). La embarcación, que transporta a 149 personas entre pasajeros y tripulación, y donde viaja la valenciana Aitana F. V., inició su travesía en Ushuaia, Argentina. Hasta el momento, las autoridades sanitarias han confirmado tres fallecimientos y al menos siete casos activos, lo que ha desencadenado una respuesta de emergencia coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).
Estado Actual y Medidas Sanitarias
- Localización: El buque permanece actualmente fondeado frente a las costas de Cabo Verde, a la espera de su traslado definitivo hacia un puerto con capacidad de aislamiento de alto nivel.
- Protocolo de Evacuación: Tras negociaciones diplomáticas, el Gobierno de España ha autorizado el atraque del buque en las Islas Canarias bajo un corredor sanitario de seguridad. Los afectados serán tratados en unidades de aislamiento hospitalario especializadas.
- Riesgo Epidemiológico: La preocupación principal radica en que el Virus Andes es la única variante de Hantavirus documentada con capacidad de transmisión interhumana. Debido a las condiciones de confinamiento en el barco, el riesgo de contagios secundarios es elevado, manteniendo la tasa de letalidad proyectada cerca del 38%.
Ángel Víctor Torres asegura que la orden de la OMS es vinculante: "El MV Hondius debe llegar al puerto más cercano de España"
El pulso entre las instituciones por el destino del crucero MV Hondius ha dado un giro definitivo. El ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este martes desde Granada que el Gobierno de España no tiene margen de maniobra: una comunicación oficial y por escrito del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigida a Pedro Sánchez obliga a que el barco atraque en el puerto español más cercano, es decir, en Canarias. El Archipiélago está obligado a recibir al barco mientras el MV Hondius lleva días fondeado a las afueras de Praia porque Cabo Verde le ha prohibido la entrada a puerto.
La OMS confirma que tres pacientes del Hondius viajan a Países Bajos para recibir atención médica
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que tres pacientes afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius han sido evacuados del barco y se dirigen a Países Bajos para recibir atención médica.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó a través de un mensaje en X de que la operación se ha organizado en coordinación con el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos.
Bronca entre la ministra Mónica García y el presidente Clavijo por la orden de enviar a Canarias el crucero afectado por el hantavirus
El crucero holandés MV Hondius, con un brote de hantavirus a bordo, atracará entre el viernes y el sábado en Canarias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad acordaron ayer por la noche que el barco, fondeado hace dos días frente a Cabo Verde, recale en Santa Cruz de Tenerife. Y, de esta forma, impusieron al Gobierno de Canarias la acogida del buque. El Hospital de La Candelaria tratará, al menos, a uno de los pacientes más graves del crucero, un médico que al cierre de esta edición iba a ser evacuado en un avión medicalizado desde Praia hasta Tenerife Norte. Emergencias se preparaba también para recibir a otros dos pasajeros infectados.
Para justificar su decisión –con cambio de criterio incluido– Sanidad apeló anoche a «la obligación moral y legal de auxiliar» a los 147 pasajeros del Hondius, entre los que hay 14 españoles. El Gobierno de Canarias no comparte la orden y argumenta que hay «más razones políticas que médicas». Esta es la crónica de 24 horas de negociaciones, con exigencia incluida, tras una bronca telefónica entre la ministra Mónica García y el presidente Fernando Clavijo.
Un pasajero con hantavirus ingresa en Zúrich mientras Sanidad ordena que Canarias sea el destino de los cuidados del Hondius
La gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius suma un nuevo elemento de controversia política. Mientras el Gobierno de España justifica la llegada del buque o el traslado de pacientes a Canarias por razones humanitarias, de proximidad y capacidad sanitaria, las autoridades suizas han confirmado que un pasajero del mismo crucero ha sido hospitalizado en Zúrich tras dar positivo por el virus.
Según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, el paciente se encuentra ingresado y aislado en el Hospital Universitario de Zúrich. Las pruebas de laboratorio han confirmado que se trata de la cepa Andes, presente en América del Sur y detectada también en otros casos relacionados con el brote a bordo del Hondius.
La confirmación del caso en Suiza introduce un nuevo matiz en la discusión abierta entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Canarias ha cuestionado que el Ministerio de Sanidad defienda el traslado del operativo a las Islas como única salida viable, al considerar que existen alternativas en otros territorios europeos con unidades especializadas para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo.
La escasa información clínica sobre el estado del médico con hantavirus retrasa su traslado a Canarias
Sobre las 23:00 horas de este martes, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió un requerimiento del Ministerio de Sanidad para activar urgentemente la unidad de aislamiento (UTAM) del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, de modo que pudiera recibir al médico del crucero afectado por hantavirus "en cumplimiento del derecho internacional". El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, remitió de inmediato una misiva en respuesta en la que solicitaba información sobre el estado clínico del paciente para saber los recursos que necesitaría activar. Tras la carta, el requerimiento ministerial fue desactivado y el paciente, en estos momentos, se encuentra aún en el MV Hondius fondeado en las aguas de Cabo Verde desde el 2 de mayo.
Canarias cuestiona la gestión del brote de hantavirus en el crucero y denuncia falta de información sanitaria
El Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación por la gestión del caso de hantavirus detectado en el crucero 'Hondius' y ha criticado la falta de información trasladada por el Ministerio de Sanidad de España. Según ha señalado el Ejecutivo autonómico, el Servicio Canario de la Salud (SCS) no dispone de datos clínicos detallados sobre los pasajeros afectados, como historial médico, síntomas específicos o resultados analíticos.
Pedro Sánchez, al frente de la coordinación de la crisis sanitaria
El destino del crucero de expedición MV Hondius se decide esta mañana en el Complejo de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza desde las 10:30, hora canaria, una reunión de seguimiento clave para dar respuesta a la petición formal de la Organización Mundial de la Salud, que insta a España a acoger la embarcación en Canarias debido al brote de hantavirus que afecta al pasaje.
Una valenciana, abordo
Una valenciana se encuentra entre las personas que viajan en el crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con catorce españoles a bordo y fondeado frente a la costa de Cabo Verde. Según ha publicado À Punt, se trata de Aitana F. V., una oceanógrafa con trayectoria internacional que formaba parte de la tripulación del buque y realizaba labores de investigación a bordo.
La embarcación permanece retenida con 147 personas entre pasajeros y tripulación, mientras las autoridades sanitarias y la naviera negocian el puerto en el que podrá desembarcar. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa figuran Gran Canaria o Tenerife, aunque el Ministerio de Sanidad ha señalado que todavía no hay una decisión definitiva sobre el destino final del barco.
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