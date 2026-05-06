Los encierros reivindicativos en centros educativos calientan la semana previa a la huelga docente

La semana previa a la huelga educativa va calentando motores con acciones previas de movilización del profesorado. Los sindicatos convocantes -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- aseguran que una huelga indefinida no es el escenario que desean. Ni ellos ni nadie. Pero, si nada lo remedia -si no llega una propuesta de la Conselleria de Educación en esta última semana previa al día 11- seguirán adelante con la convocatoria.

También con el calendario de movilizaciones previas al próximo lunes. Entre ellas, los docentes de muchos centros educativos, tanto colegios como institutos de la Comunitat Valenciana se han autoorganizado para convocar encierros este jueves por la noche en los centros. En muchos casos, acompañados de asambleas, talleres, conciertos, charlas o debates.

Algunos de los encierros convocados / Redacción Levante

Las propuestas son diferentes para cada centro. Algunos de ellos de las tres provincias los aglutina una publicación de la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià, que recoge los encierros que tendrán lugar en quince centros de las tres provincias. Los centros confirmados son el IES Cayetano Sempere, de Elche; el IES Figueras Pacheco, de Alicante; el IES Sivera Font, de Canals; el IES Serpis, de València; el IES Jordi de Sant Jordi, de València; el IES La Mar, de Xàbia; el CEIP Santa Bàrbara, de Benifaió; y el IES Josep de Ribera, de Xàtiva.

También participarán el IES Clara Campoamor, de Alaquàs; el IES Escultor Badia, de Foios; el CEIP Almussafes, de Almussafes; el IES Berenguer Dalmau, de Catarroja; el CEIP Sebastián Elcano, del Grau de Castelló; el IES Tirant lo Blanc, de Gandia; y el CEIP Vicent Gironés, de Ontinyent. En ellos habrá, dice la convocatoria, talleres, charlas y conciertos.

No son los únicos. También el IES Enric Valor de Picanya ha convocado una “jornada por la educación pública” desde las 17.30 horas hasta la noche. Habrá un taller para hacer camisetas, chapas y pancartas, un cinefórum, una mesa de debate y una batucada, entre otras cosas.

Encierro en el IES Enric Valor de Picanya / Redacción Levante

En Almussafes, además, tres centros de esta localidad -el CEIP Pontet, el IES Almussafes y el CEIP Almassaf- se juntarán para una cena y encierro. Mientras, en Alzira ha convocado otro encierro el IES Rei en Jaume, con talleres, un concierto, cena y noche en el centro.

Y en València, a los centros movilizados se suma el IES Campanar, donde se hará un taller de pancartas, una asamblea abierta, albaes y danzas populares y, cara a la noche, el encierro.

Calendario de la semana de huelga

Los sindicatos también han preparado un calendario de acciones reivindicativas para la semana de la huelga, que comenzará el día 11, lunes, primer día oficial de la convocatoria. Habrá piquetes informativos en los centros educativos y, a mediodía, una manifestación en cada una de las tres capitales de provincia -València, Castelló, Alicante- y otra en Elche.

Calendario de movilizaciones / Redacción Levante / STEPV

Ese martes 12, hay prevista una pegada de carteles en las localidades y esa tarde, de nuevo, encierros en los centros educativos. Los convocantes de la huelga también organizarán puntos de información sobre la huelga en colegios e institutos y en los diferentes municipios.

El miércoles 13 volverán las concentraciones, como la celebrada este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat, en la plaza de Manises. El día 13 serán en el Palau en València, en la Casa de las Brujas en Alicante y en la Casa de los Caracoles de Castelló. Serán a mediodía, a las 12.

El jueves 14, las concentraciones se trasladarán a la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar en València, y a las direcciones territoriales en Alicante y Castelló, también a mediodía.

En cuanto al viernes 15, se prepara una gran manifestación unitaria en València, a mediodía. Por la tarde, los convocantes se reunirán en una asamblea general para valorar esta primera semana de huelga.

Pendientes de un posible acuerdo

Todo eso ocurrirá salvo acuerdo in extremis alcanzado con la Conselleria de Educación. Es lo que piden los cuatro sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública a partir del 11 de mayo -STEPV, CCOO, UGT y CSIF-, que se han concentrado este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat para reclamar directamente al president, Juanfran Pérez Llorca, que intervenga y propicie una negociación real.

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“Hemos llegado hasta esta huelga indefinida que ninguno de nosotros quiere hacer: las familias y los alumnos están nerviosos pero están con nosotros porque saben lo que la Conselleria nos está haciendo", han resumido los portavoces de los sindicatos.