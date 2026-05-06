La 'ingrata pàtria' del rector Peset: delatores, traidores y camisas azules

El próximo 24 de mayo hará 85 años que el rector de la Universitat de València, Joan Baptiste Peset Aleixandre, era fusilado en el tristemente conocido Terrer de Paterna. Había pasado 12 meses encerrado en la prisión con una condena a muerte sobre sus espaldas y esperando las peticiones de clemencia -algunas de personas de gran renombre y posición dentro de la nueva España franquista- que nunca llegaron. Su fusilamiento, tras el perceptivo ‘enterado’ de Francisco Franco, era un aviso para navegantes de que el régimen que acababa de conquistar las calles de la València republicana sería capaz de todo si era capaz de fusilar a todo un rector de universidad. Y conmocionó tanto a la sociedad valenciana que a día de hoy cualquier información sobre su proceso - delaciones, injusticias y traiciones de compañeros- moviliza e indigna.

El vía crucis judicial y penitenciario del insigne médico y político de Izquierda Republicana ha sido motivo de estudio y de artículos desde hace décadas por parte de investigadores y escritores, una vez que el silencio impuesto por la dictadura se resquebrajó por fin. Pero, volviendo a Peset Aleixandre, muchos han sido quienes le han dedicado estudios, libros y poemas al rector, desde el ‘Ofici permanent a la memòria de Joan B. Peset’ (1979) de Vicent Andrés Estellés (1979), a Francesc Pérez Moragón, Francesc Bayarri, Lluís Aguiló Lúcia, Salvador Albiñana, Vicent Olmos, Marc Baldó, Maria Fernanda Mancebonda, Jaume Claret, Juan Antonio Gisbert Calabuig, Eladi Mainar Cabanes, Ricard Camil Torres; Miguel Ors, Joan Puchalt, Pablo Rodríguez Cortés, María Isabel Sicluna o Pedro Ruiz Torres. Y seguramente me dejaré a alguien porque la cantidad de expertos y expertas que han dedicado muchos años o meses de su vida a indagar en la vida y el proceso judicial del rector.

En 2025, el escritor valenciano Martí Dominguez publicaba ‘Ingrata pàtria’, una novela sobre los últimos momentos de Peset Aleixandre y de quienes le acompañaron frente al paredón de Paterna, que se ha convertido en un imprescindible para entender qué personas jugaron un papel clave en la denuncia al rector, cómo fue el proceso y quienes le acompañaron en sus últimos momentos. La novela, escrita originariamente en valenciano, ha sido traducida ya al español como ‘Ingrata Patria mía’.

Libro 'Ingrata pàtria' de Martí Domínguez. Boán Callejas, a la derecha. / L-EMV

En el libro, Martí Domínguez pone en la diana el nombre de Boán Callejas, el teniente coronel que firmó la sentencia de muerte contra Peset y a cuyo rostro puso imagen recientemente este periódico tras muchos años de anonimato. Levante-EMV, con la colaboración de Faro de Vigo -ambos periódicos del grupo Prensa Iberica- y del investigador valenciano Vicente M. Gimeno, localizaron el retrato de este exalcalde franquista en un cuadro que se exhibe en el salón principal del Ayuntamiento de Cangas de Morrazo, en Pontevedra.

Pero también remarca el papel que otras personas jugaron a la contra del insigne médico, como su discípulo y posteriormente psiquiatra Marco Merenciano. Este falangista fue una de las personas que delataron a Peset ante las autoridades franquistas e insistieron hasta que el rector fue condenado a muerte. De hecho, tras el asesinato de Peset Merenciano ocupó la cátedra de Medicina Legal de su antiguo maestro. También fue presidente de tribunales depuradores encargados de purgar a maestros y funcionarios contrarios al régimen.

«Aquel ‘camisa azul’, que puedo asegurar que fue relevante después en València, preguntó si entre los prisioneros de Portaceli había ‘un tal Peset’»

Pero además de la ultraderecha más extrema, que insistió en una pena más dura para Peset hasta que la lograron gracias al tribunal que presidió Boan Callejas, en el calvario final del rector participaron personas con muchísimo poder en la época y cuyos nombres todavía no han salido a la luz. En el libro ‘Llaurant la tristesa’, su autor, el farmacéutico catalán Lluis Marco i Dachs, narra cómo compartió tiempo y espacio con el prestigioso medico valenciano en el campo de concentración de Portaceli donde ambos estaban presos. «En Portaceli tuvimos otra visita que recuerdo perfectamente. Vino de Valencia un falangista bien trajeado, reluciente y luciendo todo lo que podía lucir un falangista para estar a la moda, es decir, un ‘español bien nacido con reciedumbre y casta’. Aquel ‘camisa azul’, que puedo asegurar que fue relevante después en València, preguntó si entre los prisioneros había ‘un tal Peset’. Le respondieron afirmativamente y él preguntó qué hacía; le contestaron que se ocupaba de los enfermos mentales.

‘¿Vive, entonces, con ellos?’

‘No, los visita, mañana y tarde, y siempre que es necesario.’

‘Entonces lo conveniente es que viva encerrado con ellos, para que así no tenga que entrar y salir tantas veces.’ Y aquí empezó el martirio del doctor Peset. Y aquí lo dejé de ver para siempre jamás», relata Marco i Dachs.

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En su libro ‘Ingrata Pàtria’, Domínguez escribe: «Algunos de los testimonios (contra Peset) escriben una firma ilegible; diría que quieren preservar su anonimato. Hacen el ridículo, porque si se tiene que saber, se sabrá». 85 años después todavía siguen saliendo los rostros desconocidos de quienes participaron, directa o indirectamente, en esta gran ignominia.