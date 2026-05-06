La jueza de la dana cita al presidente de Avamet y pregunta a Emergencias y la CHJ si consultaron sus datos el 29-O

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado mediante auto de este miércoles citar como testigo-perito a Adrià Revert Ferrero, presidente de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET), y ha requerido a la asociación un volcado íntegro de los datos de todas sus estaciones del 29 de octubre de 2024 en formato digital. La resolución da así respaldo a una petición de la FETAP-CGT que arranca del testimonio de la meteoróloga de À Punt Victoria Rosselló, quien declaró que los datos de AVAMET eran accesibles "en vivo", "en abierto" y que los "podía consultar cualquier ciudadano".

La magistrada sustenta la admisión de la prueba en que el análisis se centra en "la previsibilidad, anuncio de la dana con días de antelación y comunicación a los organismos públicos". En su razonamiento jurídico, recuerda que la televisión pública valenciana "preparó un extenso despliegue con cinco días de antelación al 29 de octubre de 2024", un extremo que, a juicio del tribunal, refuerza la pertinencia de explorar qué información estaba disponible y quién la usó.

Así pues, reclama a la asociación un "volcado íntegro [...] de los datos brutos y validados de todas sus estaciones" el día de la dana, especificando hora exacta, estación, coordenadas geográficas, y los datos meteorológicos de mediciones. La instrucción exige también el histórico de publicaciones en su web, los mapas generados, capturas de sus plataformas y redes sociales, los logs de actualización y los registros de consultas del 29-O, así como las caídas de servicio de sus sistemas informáticos durante esa jornada.

De forma particular, el auto reclama datos específicos de las estaciones ubicadas en los términos municipales de Chiva, Turís, Godelleta, Montserrat, Buñol, Cheste y Loriguilla, y de aquellas que recojan datos de las cuencas de los barrancos del Poyo, Gallego y Horteta, que arrasaron l'Horta Sud aquella tarde. Y requiere el informe técnico de validación posterior de los registros de lluvia del episodio "si se hubiera elaborado", y todas las comunicaciones mantenidas por AVAMET con AEMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat Valenciana, el 112, ayuntamientos, universidades o medios de comunicación. Por último, solicita copia del comunicado oficial emitido por la asociación tras la catástrofe, en el que, según consta en el escrito de la FETAP-CGT, la propia asociación afirmaba que sus datos "serían de gran utilidad para la investigación de lo ocurrido".

El auto libra también tres oficios a organismos públicos que pivotan sobre la misma cuestión: si los responsables de la emergencia consultaron los datos públicos disponibles. A la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se le pide que informe sobre si sus técnicos "integraron, consultaron o tuvieron en consideración los datos de la red de AVAMET" durante la gestión del episodio. A AEMET, qué datos concretos de esa red utilizó o tuvo a su disposición, "toda vez que en su informe oficial sobre la dana se cita como fuente de datos de precipitación acumulada" la asociación valenciana.

Por su parte, a la Generalitat Valenciana, le pregunta si disponía de acceso operativo a la información de AVAMET el 29-O, si consta que algún técnico consultara dicha información durante la jornada y "quién era la persona o departamento responsable de realizar el seguimiento de fuentes de información meteorológica de acceso público, no estrictamente internas o de AEMET, en el marco de la gestión de la emergencia".

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La solicitud de estas diligencias fue presentada el 28 de abril por la FETAP-CGT, personada como acusación popular y representada por el abogado Joan Comorera. El sindicato argumentó en su escrito que el testimonio de Victoria Rosselló confirmaba que la información de AVAMET, "unida a un conocimiento básico de la geografía, permitía prever con horas de antelación la magnitud de la catástrofe que se avecinaba en zonas concretas, como l'Horta Sud". La jueza ha acogido la petición en su integridad, citando a Adrià Revert no como simple testigo sino como testigo-perito, una figura que la magistrada reserva para quienes, "por su formación", pueden aportar al tribunal tanto hechos como un análisis técnico fundamentado.