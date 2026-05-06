Pérez Llorca descarta ser mediador en la huelga de Educación: “Mañana la consellera hará una propuesta”

Con pancartas, megáfonos y voluntad de que les recibiera alguien del Palau de la Generalitat, los cuatro sindicatos convocantes de la huelga de docentes de la educación pública -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- se han concentrado este miércoles por la mañana en la plaza de Manises. Se mostraban dispuestos a negociar y apuntaban directamente al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien han pedido que intermediara entre Consellerias para que Educación pudiera presentarles una propuesta de mejora salarial y de condiciones que contara con el visto bueno de Hacienda. Y, con la mediación del president o sin él, parece que esa propuesta llegará este jueves a la mesa de negociación.

Con o sin la mediación de Llorca porque el propio president ha descartado que fuera necesaria, pero los sindicatos aseguran que desde Presidencia les dicen que sí se ha producido. En declaraciones a los medios, el jefe del Consell afirmaba: “Yo no tengo por qué intermediar entre Consellerias, lo que les puedo anunciar es que mañana mismo la propia consellera de Educación les hará una propuesta para tratar todos los temas que están reivindicando”.

“Yo siempre he dicho que hay que dialogar, que hay que entenderse, que hay que hablar y, por supuesto, la Generalitat va a hacerlo”, ha asegurado. Sobre el contenido de la potencial propuesta, no ha avanzado nada más allá de una línea: “Yo creo que hay que respetar el derecho de huelga de los profesores y de los maestros, por supuesto que sí, pero también hay que garantizar las evaluaciones de los niños, especialmente de los alumnos de Bachillerato. Eso debe ser también una condición para hablar”. En esa línea, la Conselleria había presentado una primera propuesta de servicios mínimos que pretendía movilizar al 100% de los profesores de Segundo de Bachiller para hacer la totalidad de su horario. Ayer la rebajó: propone ahora que vayan solo a las evaluaciones, pero que acuda la totalidad de profesorado de Segundo.

Los sindicatos de profesores apuntan directamente a Pérez Llorca: "Queremos negociar" / Celeste Martínez

Sobre eso, considera el president que “debe haber una garantía de que ningún alumno tenga ningún problema a la hora de ser evaluado por sus profesores”. “Creo que hay que combinar todo eso y estoy seguro de que llegaremos a un entendimiento”, ha vaticinado.

Los sindicatos esperan a Ortí mañana en la negociación

Pero esa mediación del president sí se ha producido, o al menos eso les ha comunicado a los representantes de STEPV, CCOO, UGT y CSIF por parte de Presidencia de la Generalitat. Tras la concentración celebrada en la plaza Manises, los representantes sindicales han sido recibidos por el subsecretario de Presidencia, Álvaro Cuadrado, que les ha informado “de que el president Pérez Llorca había mediado con la consellera de Educación para que mañana acudiera a la Mesa Sectorial, a las 11.00 horas, para tratar, en principio, la reducción de la burocracia”, indican en un comunicado conjunto los sindicatos.

Así que la esperan en la mesa de negociación. “Si se confirma esta noticia, el comité de huelga espera que la consellera Ortí presente una propuesta que contemple todos los puntos reivindicados por los sindicatos: recuperación del poder adquisitivo perdido, reducción de la burocracia y de las ratios, mejora de las infraestructuras, recuperación de las plantillas recortadas y mejoras en la enseñanza en valenciano”, afirman.

Eso sí, dicen que la propuesta debería ser “real y efectiva” para dar pie al inicio de las negociaciones. “Y la posible propuesta de acuerdo debería satisfacer las demandas de los sindicatos y del profesorado, personal PAE y PAS o, de lo contrario, la reunión no servirá para nada”, apuntan. Los sindicatos aseguran que, en cualquier caso, sea la que sea, la propuesta “será estudiada y contrastada con el profesorado convocado a la huelga indefinida que comienza el próximo 11 de mayo”.

Conselleria no se presenta al arbitraje

Por otra parte, este miércoles las 12.00 horas estaba prevista una mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) entre los sindicatos convocantes —STEPV, CSIF, CCOO y UGT— y la Conselleria de Educación. Es el procedimiento habitual previo a una convocatoria de huelga y los cuatro sindicatos acudían, aseguran, “con el fin de encontrar una solución al conflicto y desconvocar la huelga”.

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“No obstante, la Conselleria ha optado por no presentarse y, por tanto, no se ha podido realizar la mediación”, censura.