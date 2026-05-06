Las pesquisas de la jueza de la dana sobre Mazón, a examen

Uno de los motivos que han empujado al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, a personarse en la causa de la dana como 'preinvestigado' es su interés en batallar contra la parte de la investigación que le afecta. Por ello ha acudido a la Audiencia Provincial para que corrija a la jueza de la dana, que le ha citado a comparecer como testigo. El debate jurídico está servido ante el caso insólito de un aforado que pretende personarse como 'preinvestigado' cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya ha desestimado sus posibles responsabilidades.

Así pues, la Audiencia Provincial deberá valorar los argumentos expuestos por la defensa de Mazón, según el cual permanecen vivas en el procedimiento todas las diligencias practicadas en primera instancia centradas su posición. Diligencias que, según defiende su abogado, nada impide que puedan ser utilizadas nuevamente en el futuro para intentar una eventual imputación de Mazón. Su recurso sostiene que esa forma de proceder ha generado una situación de "seria indefensión" desde el punto de vista procesal porque, señala, no ha podido intervenir en la parte de la investigación que le mantiene en el foco.

Se trata de algunas vías abiertas por la jueza como la citación de miembros de su equipo de comunicación, de la exportavoz del Consell, Ruth Merino, o la petición a Meta para recuperar los 'whatsapps' entre Mazón y su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca. El 'mano derecha' del expresident declaró que había perdido los mensajes de aquel día tras un cambio de teléfono móvil, por lo que la magistrada ordenó una comisión rogatoria a Estados Unidos para intentar hacerse con las conversaciones perdidas. El abogado considera que la jueza está "interesada" en investigar a su entorno inmediato, lo cual sería "incompatible" con negarle simultáneamente la posibilidad de personarse y ejercer su defensa.

La Fiscalía apoyó la postura del extitular del Consell al considerar que hay todavía "diligencias de investigación pendientes de practicarse" que pueden "suponer en la praxis la investigación de la participación del referido aforado en la gestión de la emergencia mencionada anteriormente". Así, el fiscal dio su respaldo a la intención de Mazón de personarse como 'preinvestigado' y no figurar como testigo, lo cual le obligaría a decir verdad en su comparecencia. Sin embargo, el Ministerio Fiscal no se pronunció sobre la conveniencia o no de que se mantengan estas diligencias.

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Es lo que ha señalado este martes la jueza de la dana, que ha pedido a la acusación pública que aclare su posicionamiento a este respecto. En concreto, le ha pedido que diga "si solicita el mantenimiento de dichas diligencias o, por el contrario, su íntegra revocación y la exclusión del resultado" de aquellas que se han practicado. Ahora, el fiscal tendrá que informar sobre este extremo antes de que la sala segunda de la Audiencia Provincial examine todos los argumentos.