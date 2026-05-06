El PP lleva a Bruselas la batalla por València con una nueva ofensiva sobre el 'caso Oltra'

Mónica Oltra vuelve a ser protagonista en la política valenciana por su candidatura en València y su nombre ha vuelto a resonar en la política estatal por la reformulación de las izquierdas. Pero no se queda ahí y la exvicepresidenta de la Generalitat también será mencionada en el debate internacional, en concreto, en el Parlamento Europeo y, más en concreto, en la Comisión de Peticiones, la vía por la que cualquier ciudadano o asociación del Viejo Continente puede presentar sus demandas y que este jueves tratará la causa por la que se sentará en el banquillo propulsado por dos ciudadanas con carnet y cargo del PP en el bolsillo: Elena Bastidas y Ana María Gil.

Diputada de los 'populares' en las Corts y directora general del Sector Público del Ayuntamiento de València que dirige María José Catalá, quien apunta como candidata a tratar de retener la vara de mando, acudirán este jueves hasta Bruselas para reavivar una nueva investigación sobre el 'caso Oltra' dentro de las instituciones comunitarias. Será a través de la citada Comisión de Peticiones, un organismo que habitualmente vehicula demandas de la sociedad civil y que se convertirá esta semana en la puerta de entrada para que la gestión de la ex titular de Servicios Sociales de los centros de menores aterrice por tercera vez en el Parlamento Europeo con el morbo de la carrera electoral por el Cap i Casal de fondo.

Porque aunque quede un año para la cita con las urnas, fijada en mayo de 2027, el debate en Bruselas será una primera parada de la batalla por València. De hecho, en la jornada previa a la intervención en la cámara comunitaria ya ha habido cruce de declaraciones entre PP y Compromís. Los 'populares', a través de su síndic en las Corts, Fernando Pastor, han reivindicado que el Parlamento Europeo vaya a "retomar el caso Oltra" y que en este proceso vaya a participar la portavoz en Servicios Sociales del grupo parlamentario, quien ejerció de fiscalizadora en las Corts de los seis años de la exvicepresidenta.

"Sorprende que Oltra abandonó la política por su situación judicial, y cuando esta empeora (la Audiencia Provincial ha abierto juicio oral y se sentará en el banquillo) ha decidido volver nada menos que como candidata a la alcaldía de València", ha expresado Pastor. Sus declaraciones ante los medios en los pasillos de las Corts la ha contestado a más de 1.600 kilómetros el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, quien ha replicado que la petición del PP "demuestra que están muy nerviosos porque saben que van a perder la alcaldía de València en 2027".

En este sentido, Marzà ha recordado que esta petición de investigar la gestión de los abusos sexuales en los centros de menores ya la archivó la propia Comisión de Peticiones en 2021 después de que la Comisión Europea les indicara que no tenía competencias para indagar en el caso igual que también la archivó el Síndic de Greuges. "Pero qué casualidad que la renuevan otra vez en marzo de 2026 cuando Oltra decide presentarse a la Alcaldía de València", ha señalado el dirigente valencianista.

"No son ciudadanas anónimas"

Es más, el eurodiputado de Compromís ha afeado que el PP haya llevado esta reclamación "manipulando la Comisión de Peticiones", por donde se vehiculan las reclamaciones "ciudadanas" ya que, ha señalado, "no son dos ciudadanas anónimas". Así, ha insistido en que una "es compañera de escaño de María José Catalá" en las Corts y la otras es "la mano derecha de Catalá en el sector público, nombrada a dedo por ella". "Ellas son las peticionarias están utilizando esta institución sin importarles nada los menores", ha remarcado.

De hecho, aprovechando la reclamación en este foro, Marzà ha anunciado que su grupo, el de los Verdes-ALE, le va a lanzar "un reto" a la formación conservadora y les propondrá impulsar una visita a los 119 centros de menores "que están gestionados por el PP", en concreto, por la Generalitat. Así, ha insistido en que si están "preocupados" por ello, la "misión" prevista en otoño de parlamentarios europeos a València por la dana pueden acudir a ver los centros e interesarse "por los continuos impagos" o la "situación de desamparo" de los jóvenes tutelados.

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El debate en Bruselas se dará mientras en València, escenario principal de la carrera, Compromís continúa sin lograr echar el lazo a la fórmula para conformar la candidatura de Oltra después de la ejecutiva fallida de hace una semana. "Tengo absoluta confianza de que Oltra será la candidata de Compromís, que será la próxima alcaldesa y que todo se arreglará", ha indicado este miércoles en las Corts, el síndic Joan Baldoví. ¿El qué? "Todo lo que haya que arreglar", ha sentenciado evitando profundizar más en un tema que se ha vuelto espinoso.