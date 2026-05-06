Sanidad renueva el sistema del cribado de cáncer de mama tras "fallos recurrentes" hasta 2024

La Conselleria de Sanitat reconoció hasta 2024 en informes oficiales que podrían existir fallos en el sistema de cribados de cáncer de mama de la Comunitat Valenciana. El departamento que encabeza el conseller Marciano Gómez reconoció en la memoria anual de ese año que el sistema utilizado para la gestión y seguimiento del programa de cribado había presentado "limitaciones y fallos recurrentes en su funcionamiento", según acreditó la propia empresa encargada de la explotación de datos.

Esos errores se produjeron al menos hasta 2024, pues en el mismo documento la Conselleria explica que ese mismo año puso en marcha "un proceso de renovación de los sistemas de información con el objetivo de garantizar la fiabilidad y la interoperabilidad de los datos" y, con ello, "asegurar su plena integración con el resto de las plataformas corporativas de la Conselleria".

El propio conseller reconoció en otoño que al asumir el cargo, el programa de cribado “se encontraba en riesgo, desorganizado y tecnológicamente obsoleto”, con fallos graves en los circuitos asistenciales, en la capacidad de respuesta y en la calidad de los datos y dijo que en el primer semestre de 2026 se completaría la automatización integral del proceso gracias a nuevas plataformas de comunicación, además de comprometerse a garantizar la comunicación de los resultados de las mamografías en un plazo máximo de 30 días desde la realización de la prueba.

La portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, ha sacado a relucir la memoria de 2024 durante el pleno de Les Corts para exigir la creación de una comisión de investigación que aclare "toda la verdad" sobre el programa de detección precoz. "Gobernar sin datos fiables es una auténtica irresponsabilidad", afirmó la diputada, que acusó al Partido Popular de seguir "un patrón" de ocultación: "Creen que haciendo desaparecer datos el problema desaparece."

Noticias relacionadas

Sánchez reclamó además conocer cuántas pruebas se han externalizado, a qué coste y en qué condiciones, y cuestionó la calidad de las lecturas realizadas fuera del sistema público. "Con el cáncer no se puede llegar tarde", advirtió. "Exigimos respuestas, transparencia y verdad."