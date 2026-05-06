El sindicato mayoritario rechaza la propuesta definitiva de servicios mínimos de la Conselleria

Nuevo choque entre la Conselleria de Educación y los sindicatos sobre la huelga indefinida prevista para el próximo 11 de mayo. El STEPV, sindicato mayoritario entre los docentes, ha emitido un comunicado en el que rechaza la nueva propuesta para los servicios mínimos.

El sindicato considera "todavía más restrictiva" la nueva redacción, que exige que se consideren servicios mínimos "los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria, calificación, firma de actas, publicación de resultados y tramitación de reclamaciones o documentación necesaria para el acceso a la EBAU" de los alumnos de segundo de bachillerato.

En el escrito remitido por el STEPV critican la inexactitud de estos servicios mínimos: "¿Qué quiere decir exactamente “los actos imprescindibles para la evaluación final ordinaria y extraordinaria”? ¿Qué actos imprescindibles son esos?" .

El sindicato afirma que solicitará a la Conselleria que se retire esta nueva propuesta de la mesa sectorial que tendrá lugar mañana jueves al considerar que sigue siendo abusiva.

Propuesta de servicios mínimos de Educación

La Conselleria ha presentado su propuesta de servicios mínimos para la huelga convocada a partir del próximo lunes día 11 de mayo:

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