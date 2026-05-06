Los sindicatos de profesores apuntan directamente a Pérez Llorca antes de la huelga: "Queremos negociar"

Los cuatro sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública a partir del 11 de mayo -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- se han concentrado este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat para reclamar directamente al president, Juanfran Pérez Llorca, que intervenga y propicie una negociación real. “Hemos llegado hasta esta huelga indefinida que ninguno de nosotros quiere hacer: las familias y los alumnos están nerviosos pero están con nosotros porque saben lo que la Conselleria nos está haciendo", han resumido los portavoces sindicatos.

En la concentración han toldo de "histórica" la proposta de huelga, han defendido la unidad de la comunidad educativa y han manifestado su esperanza de que se llegue a una "solución". En el tono de los sindicatos, referencias continuas a la apertura y la negociación. "La huelga termina mañana mismo si quieren", han dicho.

Los sindicatos de profesores apuntan directamente a Pérez Llorca: "Queremos negociar" / Celeste Martínez

Una próxima mesa de negociación

Esa referencia a "mañana" no era metafórica sino literal. Este jueves, el calendario original de negociación de los sindicatos de la plataforma reivindicativa incluía una mesa de negociación monográfica sobre la reducción de la burocracia, una de las principales reivindicaciones de los huelguistas. Esta semana, los cuatro sindicatos anunciaban su intención de acudir a la mesa pero pedían que no se abordara solo la carga burocrática de los docentes, sino todo el abanico de reivindicaciones. El director general de Personal, Pablo Ortega, se mostraba, en principio, abierto a incluir todos esos otros puntos en la negociación.

Los sindicatos de profesores apuntan directamente a Pérez Llorca: "Queremos negociar" / Celeste Martínez

"Como no tenemos respuestas, como hay inacción por parte de la Conselleria, estamos aquí para pedir al president que intervenga", ha dicho Marc Candela, coordinador del STEPV. Ha recordado que la convocatoria de huelga a partir del día 11 es algo "muy gordo y muy serio". Para Candela, el Consell debe sentarse a negociar medidas que "tiene cuantificadas" -esta misma semana la consellera cifraba el coste de las reivindicaciones en 2.400 millones de euros, algo que consideraba inasumible-.

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Posibilidad de reunirse

Los sindicatos esperan en la plaza de Manises la posibilidad de reunirse con el president o algún responsable de Presidencia de la Generalitat. De momento, indican, les han pedido nombres y apellidos de quienes potencialmente podrían ser recibidos.