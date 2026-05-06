Circulación
La V-31 y A-7 presenta las mayores complicaciones en el tráfico en Valencia este miércoles
En la V-31 se registran retenciones entre Silla y Massanassa, así como entre Alfafar y Horno de Alcedo, en sentido València
J.Roch
La circulación en la provincia de València presenta este miércoles una situación complicada en varios de los principales accesos a la capital, con retenciones en vías como la A-7, V-30, V-31, A-3, V-21, CV-35 y CV-36, según la información de incidencias de la Dirección General de Tráfico.
Los problemas más destacados se concentran en los corredores de entrada a València. En la V-31 se registran retenciones entre Silla y Massanassa, así como entre Alfafar y Horno de Alcedo, en sentido València. También hay tráfico lento en la V-30, especialmente en los tramos de Paterna a Quart de Poblet y de Quart de Poblet al Barrio de la Luz, en sentido puerto.
El accidente más reciente se localiza en Xirivella, donde un accidente provoca un obstáculo fijo en la CV-403.
La A-7 presenta congestión entre Museros y El Baró, en dirección Alicante, mientras que la A-3 acumula demoras en varios puntos de entrada a la ciudad. También se notifican retenciones en la V-21, entre Alboraya y València, y en la CV-35, en los accesos desde el área metropolitana.
Además de las retenciones, la DGT informa de distintos obstáculos y restricciones puntuales en carreteras como la A-3, CV-403, CV-36, A-35, CV-60 y A-23. Entre los avisos más relevantes figuran incidencias en la A-3 a la altura de Siete Aguas, con afectación a carriles y arcén, y un obstáculo por accidente en la CV-403, en Xirivella.
Según la información de la DGT, la incidencia más actual se registró a las 05:07 horas de este miércoles en la CV-403, a la altura de Xirivella, en el kilómetro 1,85 y en sentido decreciente de la circulación. El aviso figura como obstáculo fijo por accidente, por lo que se recomienda precaución a los conductores que circulen por la zona.
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