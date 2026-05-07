La A-7 colapsa el tráfico en Valencia este jueves con retenciones kilómetras

La A-7 concentra este jueves una de las principales complicaciones de tráfico en la provincia de Valencia, con una retención de aproximadamente ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia, en sentido Barcelona. La incidencia está provocando circulación irregular en uno de los corredores más transitados del área metropolitana.

Retenciones en la V-31

Las dificultades no se limitan a la A-7. Los accesos a Valencia también presentan retenciones en la V-31, entre Silla y Catarroja, en dirección a la capital; en la V-30, tanto en sentido A-7 como hacia el puerto; y en la A-3, a la altura de Mislata. También se registran problemas en la CV-35 y la CV-36, con tráfico lento en varios tramos.

A las retenciones se suman distintas incidencias vinculadas a accidentes, entre ellas obstáculos fijos en la CV-652, en Moixent; la CV-562, en Senyera; la A-3, en Mislata; y la CV-35, en Llíria. Además, las obras en la V-30 agravan la circulación en algunos puntos del entorno metropolitano.

Manifestación de los taxis

La manifestación convocada este jueves por el sector del taxi afectará a la circulación en varios puntos clave de València, especialmente en los accesos al centro de la ciudad. Según el plano difundido por el Ayuntamiento de València, la marcha se desarrollará entre las 10.30 y las 12.30 horas.

El recorrido partirá del entorno de Nou d’Octubre y avanzará por la avenida del Cid en dirección al centro. Desde allí continuará por Ángel Guimerà, calle Xàtiva y calle Colón, uno de los principales ejes comerciales y de tráfico de la ciudad.

Posteriormente, la protesta seguirá por la zona de Navarro Reverter y el entorno de la Puerta del Mar, para continuar hacia Comte de Trénor y finalizar en las inmediaciones de Blanqueria.

La marcha puede provocar cortes y retenciones en vías próximas como Gran Via Ferran el Catòlic, calle Quart, Guillem de Castro, calle de la Paz, General Marqués del Túria y San Pío V, además de afectar a los accesos a Ciutat Vella.

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El Ayuntamiento recomienda prever itinerarios alternativos y evitar, durante la franja horaria de la protesta, los desplazamientos en vehículo privado por el centro y por los principales ejes del recorrido