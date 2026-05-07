El alcalde del Utiel (PP) declara que canceló las clases el día de la dana sin recibir avisos de emergencias

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha sido este jueves el primer edil citado a declarar ante la jueza de la dana. Su testimonio puede ser revelador porque fue el dirigente que optó desde primera hora de la mañana por cancelar las clases en su municipio. Lo hizo, según ha declarado, sin haber recibido ningún aviso de las instituciones, aunque no puedo evitar el fallecimiento de seis personas como consecuencia del desbordamiento del río Magro a partir de las 13 horas.

La jueza no solo ha rechazado que se investigue al primer edil sino que le ha puesto de ejemplo por su prevención aquella jornada. En ese sentido, busca que explique la información con la que contaba para tomar aquella determinación y comparar así su actuación con la de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso. Por ello, la magistrada le ha preguntado durante el interrogatorio si antes del día 29 de octubre "recibió alguna comunicación de alguna institución avisando o previendo lo que podía pasar", a lo que Gabaldón ha respondido que "no". "Cuando cambia la alerta a roja a media mañana la trasladamos a la población por radio y redes sociales", ha explicado.

Antes de entrar a declarar, Gabaldón ha asegurado: "Aquel día hicimos lo que pudimos" para añadir que intentaron contactar con los responsables de la emergencia "para salvar vidas". Así, ha dicho que la decisión de cerrar los centros educativos del municipio se tomó antes de que comenzara la jornada lectiva, tras consultar con concejales, directores de colegios y la empresa de transporte.

El regidor ha precisado que la resolución estuvo lista "a las 7:05, 7:10" de la mañana, aunque adelantó la comunicación por mensaje ante la imposibilidad de redactar en ese momento el documento formal. "No daba tiempo a hacer en un segundo la resolución, con lo cual lo adelanté por mensaje y luego les remitimos la resolución a todos", ha explicado a su salida del juzgado.

Gabaldón ha subrayado que el motivo de la suspensión no fue la previsión de lluvias extremas en el municipio, sino el peligro en las carreteras para el transporte escolar. Utiel tuvo en ese momento alerta naranja. "Decidimos suspender las clases precisamente porque había riesgo, pero en la carretera, en el transporte escolar", ha afirmado, y ha añadido que la decisión se tomó de forma coordinada con otros alcaldes de la zona, los directores de los centros y los propios concejales.

El alcalde ha reconocido que en ese momento nadie calculó la magnitud de lo que estaba por llegar. "Nadie esperaba esa situación", ha dicho, y ha recordado que solo en el instituto de Utiel hubo aquella mañana más de 300 alumnos, a los que se sumaron los del conservatorio, ubicado en el mismo centro.

Sobre su actuación durante la emergencia, Gabaldón ha relatado que desde el Ayuntamiento se realizaron llamadas al 112 y que él personalmente contactó con la consellera, la delegada del gobierno, el jefe de bomberos y el presidente de la Diputación, entre otros. "Llamé a quien creía que me podía ayudar, a quien en ese momento pudiera tener el teléfono", ha señalado, y ha precisado que también habló con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. El alcalde estuvo reunido durante la emergencia en el Copal junto a varios concejales.

Respecto al registro de llamadas, Gabaldón ha explicado que ya aportó al juzgado el listado de llamadas emitidas desde su teléfono, y que llevó además una copia en papel. Sin embargo, ha reconocido no disponer del registro de llamadas recibidas, que según le indicaron debe obtenerse mediante orden judicial. "A mí me gustaría también verlas, pero es que no las tengo", ha admitido.

El alcalde no ha podido precisar con certeza si recibió llamadas de determinados interlocutores el día de la catástrofe. "Ese día fue muy largo, fue veintitantas horas y yo no recuerdo", ha dicho, aunque sí ha recordado con detalle las llamadas que realizó él mismo. Ha apuntado que en algún caso pudo haber hablado a través del teléfono de algún conseller, aunque no ha sido capaz de situar esas conversaciones en la fecha exacta del 29 de octubre.

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Gabaldón ha comparecido acompañado de varios concejales del Ayuntamiento de Utiel y se ha mostrado dispuesto a responder a todas las preguntas de la jueza Nuria Ruiz Tobarra. "Vengo a explicar y a contestar todas las preguntas que me hagan y a decir lo que vivimos en Utiel, lo que pasó en Utiel", ha afirmado antes de entrar al juzgado. Sobre si hubo fallos en la gestión de la emergencia, ha preferido no pronunciarse: "Yo no soy quien tiene que decir si falló o no falló".