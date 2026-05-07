Camps abre una guerra de encuestas para discutir el liderazgo de Llorca en el PPCV

Guerra de encuestas internas en el PPCV. Hace una semana, Juanfran Pérez Llorca citó en el Palau a sus tres barones provinciales para pedirles tranquilidad ante la falta de noticias sobre el congreso del PPCV, pendiente desde hace un año y sobre el que la dirección nacional del partido todavía no ha decidido si llevarlo a cabo o mantenerlo en el congelador. Conocedor de su interinidad y ante la imposibilidad de aportar un calendario concreto a sus líderes territoriales, Llorca aireó una encuesta propia según la cual el PP perdería tres escaños respecto a 2023 pero podría retener la Generalitat junto a un Vox que ganaría influencia.

Los datos reforzarían al actual president como candidato para 2027, pues habría conseguido revertir la dinámica a la baja que se abrió tras la dana de octubre de 2024 y la cuestionada gestión de la emergencia por parte del Consell de Carlos Mazón. La dependencia de Vox que prevé la encuesta (37 diputados del PP por 20 de Vox, frente al 40-13 actual) también le hace ganar enteros, dada la buena relación que ha labrado con los de Santiago Abascal en la C. Valenciana, donde ha pilotado varios acuerdos en lo que va de legislatura.

Camps vuelve a la carga

Pero Francisco Camps, convertido en la gran piedra en el zapato de Llorca, no está dispuesto a asumir ese relato oficialista, que discute echando mano también de la demoscopia. El expresident lleva meses clamando en el desierto por la celebración del congreso autonómico, al que promete presentarse, y alertando de la debilidad del partido tanto en el ámbito interno --que atribuye en gran parte a la falta de liderazgos claros-- como frente a Vox.

Para dar soporte a esas afirmaciones, Camps encargó el pasado febrero una encuesta que sufragó de su propio bolsillo y que dista mucho de la de Llorca (realizada dos meses después). El sondeo de Camps daba 31 diputados al PP, muy lejos de los 37 que prevé el estudio del Palau, y 21 a Vox, uno más. Además, preguntaba por nombres propios del PPCV: Llorca, María José Catalá y el propio Camps, a quien los datos situaban como el más conocido y el mejor situado para vencer en unas elecciones. "No son opiniones, son datos", dijo Camps, que insiste en sus opciones de lograr una mayoría absoluta.

Dos meses después de presentar aquella encuesta, y apenas siete días después de que Llorca exhibiera la suya a sus barones, Camps contraataca y anuncia una actualización de ese sondeo. Los resultados los presentará este jueves ante los medios. A falta de conocer el detalle, parece claro que el expresident mantendrá esa ofensiva contra el líder actual del PPCV, cuya legitimidad cuestiona de forma cada vez menos velada. "Todo aquel que no tenga la capacidad de ganar por mayoría absoluta debe dar un paso atrás y permitir que quien puede, lo haga", afirmó recientemente Camps.

Insistir en el congreso

Asimismo, el expresident y aspirante a volver a liderar el PPCV abordará "distintas cuestiones relacionadas con el próximo congreso regional" del partido, señala la convocatoria remitida este miércoles por su equipo. Camps vuelve a dar a entender de esta forma que ese proceso orgánico tendrá lugar antes de las próximas elecciones, pese a que Alberto Núñez Feijóo sigue dudando sobre la conveniencia de activarlo y nadie en el partido lo da por seguro.

Precisamente, fuentes del partido señalan los movimientos del expresident como uno de los motivos por lo que Génova no termina de decidirse sobre la convocatoria del cónclave. Aunque nadie cree que tenga opciones de vencer, hay cierto temor a que Camps recabe apoyos suficientes como para evidenciar cierta disidencia interna.

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Aparentemente ajeno a esa incertidumbre que reina en el partido, Camps ha ido haciendo camino e incluso ha convocado un gran acto junto a simpatizantes para el 22 de mayo. La fecha no es casual. Está previsto que el lunes 18 de mayo, tras las elecciones de Andalucía, Génova convoque varios congresos autonómicos. Nadie en el PPCV se atreve a afirmar que el valenciano estará entre ellos, aunque el expresident parece verlo claro y habría organizado ese encuentro para lanzar oficialmente su candidatura.