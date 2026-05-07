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Manifestación

Centenares de taxistas protestan en València con una marcha lenta contra los VTC

La manifestación ha recorrido las principales calles y finalizará con una pitada ante la Conselleria de Transportes

Protestas de taxistas en el centro de Valencia

Protestas de taxistas en el centro de Valencia

José Manuel López

J.Roch

València

Varios centenares de taxistas se han concentrado este jueves con sus vehículos y también a pie en el centro de València para protestar contra el servicio que prestan los VTC. El sector denuncia el aumento de “coches negros haciendo de taxis” y critica el “vacío normativo” que, a su juicio, existe por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

La movilización ha partido sobre las 10.30 horas desde la calle Blanqueries, junto a las Torres de Serranos. Media hora después se ha iniciado una marcha lenta de taxis que ha recorrido las calles Tetuán, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Ángel Guimerà y la avenida del Cid.

Los taxistas protestan en València contra el aumento de "coches negros haciendo de taxis"

Los taxistas protestan en València contra el aumento de "coches negros haciendo de taxis"

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Los taxistas protestan en València contra el aumento de "coches negros haciendo de taxis" / J.M. López

Frente a la Conselleria

La protesta tiene previsto concluir frente a la Conselleria competente en materia de Transportes, ubicada en el complejo administrativo 9 d’Octubre, donde los taxistas realizarán una pitada para reclamar una regulación que limite la actividad de los vehículos de transporte con conductor.

El conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que el nuevo decreto que regulará la actividad del taxi y de los VTC estará listo en mayo. No obstante, ha reconocido que la norma “está tardando en salir” porque algunas de las reivindicaciones del sector “se tienen que estudiar muy bien” y “no tienen fácil solución”.

Los taxistas reclaman una respuesta normativa que ponga fin a lo que consideran una competencia desleal y garantice unas reglas claras para ambos servicios de transporte urbano.

El Ayuntamiento recomienda prever itinerarios alternativos y evitar, durante la franja horaria de la protesta, los desplazamientos en vehículo privado por el centro y por los principales ejes del recorrido

Noticias relacionadas

Calles afectadas

  • Nou d’Octubre
  • Avenida del Cid
  • Ángel Guimerà
  • Calle Xàtiva
  • Calle Colón
  • Navarro Reverter
  • Puente/entorno de la Exposición hacia Porta de la Mar
  • Comte de Trénor
  • Blanqueria

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