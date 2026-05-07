Centenares de taxistas protestan en València con una marcha lenta contra los VTC

Varios centenares de taxistas se han concentrado este jueves con sus vehículos y también a pie en el centro de València para protestar contra el servicio que prestan los VTC. El sector denuncia el aumento de “coches negros haciendo de taxis” y critica el “vacío normativo” que, a su juicio, existe por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

La movilización ha partido sobre las 10.30 horas desde la calle Blanqueries, junto a las Torres de Serranos. Media hora después se ha iniciado una marcha lenta de taxis que ha recorrido las calles Tetuán, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Ángel Guimerà y la avenida del Cid.

Los taxistas protestan en València contra el aumento de "coches negros haciendo de taxis" / J.M. López

Frente a la Conselleria

La protesta tiene previsto concluir frente a la Conselleria competente en materia de Transportes, ubicada en el complejo administrativo 9 d’Octubre, donde los taxistas realizarán una pitada para reclamar una regulación que limite la actividad de los vehículos de transporte con conductor.

El conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que el nuevo decreto que regulará la actividad del taxi y de los VTC estará listo en mayo. No obstante, ha reconocido que la norma “está tardando en salir” porque algunas de las reivindicaciones del sector “se tienen que estudiar muy bien” y “no tienen fácil solución”.

Los taxistas reclaman una respuesta normativa que ponga fin a lo que consideran una competencia desleal y garantice unas reglas claras para ambos servicios de transporte urbano.

El Ayuntamiento recomienda prever itinerarios alternativos y evitar, durante la franja horaria de la protesta, los desplazamientos en vehículo privado por el centro y por los principales ejes del recorrido

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