Manifestación
Centenares de taxistas protestan en València con una marcha lenta contra los VTC
La manifestación ha recorrido las principales calles y finalizará con una pitada ante la Conselleria de Transportes
J.Roch
Varios centenares de taxistas se han concentrado este jueves con sus vehículos y también a pie en el centro de València para protestar contra el servicio que prestan los VTC. El sector denuncia el aumento de “coches negros haciendo de taxis” y critica el “vacío normativo” que, a su juicio, existe por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.
La movilización ha partido sobre las 10.30 horas desde la calle Blanqueries, junto a las Torres de Serranos. Media hora después se ha iniciado una marcha lenta de taxis que ha recorrido las calles Tetuán, Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Ángel Guimerà y la avenida del Cid.
Frente a la Conselleria
La protesta tiene previsto concluir frente a la Conselleria competente en materia de Transportes, ubicada en el complejo administrativo 9 d’Octubre, donde los taxistas realizarán una pitada para reclamar una regulación que limite la actividad de los vehículos de transporte con conductor.
El conseller de Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha señalado que el nuevo decreto que regulará la actividad del taxi y de los VTC estará listo en mayo. No obstante, ha reconocido que la norma “está tardando en salir” porque algunas de las reivindicaciones del sector “se tienen que estudiar muy bien” y “no tienen fácil solución”.
Los taxistas reclaman una respuesta normativa que ponga fin a lo que consideran una competencia desleal y garantice unas reglas claras para ambos servicios de transporte urbano.
El Ayuntamiento recomienda prever itinerarios alternativos y evitar, durante la franja horaria de la protesta, los desplazamientos en vehículo privado por el centro y por los principales ejes del recorrido
Calles afectadas
- Nou d’Octubre
- Avenida del Cid
- Ángel Guimerà
- Calle Xàtiva
- Calle Colón
- Navarro Reverter
- Puente/entorno de la Exposición hacia Porta de la Mar
- Comte de Trénor
- Blanqueria
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