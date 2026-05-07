Vaivén
Compromís logra abstener a PP, PSPV y Vox
Compromís tiene 15 de los 99 diputados que conforman el pleno de las Corts. Es el tercer grupo en número de votos, lejos de la mayoría absoluta que sí tienen la suma de PP y Vox. Sin embargo, este jueves, los 15 votos de los valencianistas han logrado ser suficientes para poder sacar adelante su moción "para blindar la cerámica ante el tratado de la UE y la India" a la que solo Compromís ha votado a favor, pero que ha conseguido la carambola de una triple abstención de PP, PSPV y Vox para tener luz verde.
Es tan poco habitual que cualquier partido de la izquierda consiga ver aprobadas sus medidas en las Corts que el aplauso ha sido sonoro por parte de los representantes valencianistas felicitando a su diputado Vicent Granell que parece haberse visto también sorprendido por su éxito en la pantalla de votaciones. Y eso que ningún otro partido le ha apoyado. Tampoco le ha votado en contra. Un 0 a 0 que le ha servido para cosechar un pequeño triunfo.
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