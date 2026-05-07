Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou MestallaAzafataAvión HantavirusAeropuerto de ValènciaUrbanización sin luzEmpleo GigafactoríaPreemergencia hidrológicaHuelga educaciónTormentas estáticas
instagramlinkedin

Vaivén

Compromís logra abstener a PP, PSPV y Vox

Un momento de la votación durante el pleno de las Corts, este jueves.

Un momento de la votación durante el pleno de las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Redacción Levante-EMV

València

Compromís tiene 15 de los 99 diputados que conforman el pleno de las Corts. Es el tercer grupo en número de votos, lejos de la mayoría absoluta que sí tienen la suma de PP y Vox. Sin embargo, este jueves, los 15 votos de los valencianistas han logrado ser suficientes para poder sacar adelante su moción "para blindar la cerámica ante el tratado de la UE y la India" a la que solo Compromís ha votado a favor, pero que ha conseguido la carambola de una triple abstención de PP, PSPV y Vox para tener luz verde.

Es tan poco habitual que cualquier partido de la izquierda consiga ver aprobadas sus medidas en las Corts que el aplauso ha sido sonoro por parte de los representantes valencianistas felicitando a su diputado Vicent Granell que parece haberse visto también sorprendido por su éxito en la pantalla de votaciones. Y eso que ningún otro partido le ha apoyado. Tampoco le ha votado en contra. Un 0 a 0 que le ha servido para cosechar un pequeño triunfo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
  2. Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
  3. Boán Callejas: el rostro del hombre que envió a la muerte a Peset Aleixandre
  4. Los sindicatos suben la presión a Educación y concretan su exigencia en 500 euros brutos más al mes
  5. Colapso en las Urgencias de València: 'Mi madre de 86 años lleva 110 horas esperando en una sala cerrada y desorientada
  6. Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'
  7. Carmen, nieta del rector Peset Aleixandre, al ver la foto de su verdugo: 'El daño ya esta hecho
  8. Dimite el portavoz socialista de Nàquera tras dar positivo en drogas

Compromís logra abstener a PP, PSPV y Vox

Compromís logra abstener a PP, PSPV y Vox

Tormentas estáticas elevan el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana

Homenaje en Utiel al dramaturgo Enrique Rambal al cumplirse siete décadas de su muerte

Homenaje en Utiel al dramaturgo Enrique Rambal al cumplirse siete décadas de su muerte

Emergencias activa el nivel amarillo de preemergencia hidrológica por inundaciones en el Magro

Emergencias activa el nivel amarillo de preemergencia hidrológica por inundaciones en el Magro

Mompó exhibe complicidad con su hombre fuerte en el Consell por el Día de Europa

Mompó exhibe complicidad con su hombre fuerte en el Consell por el Día de Europa

Las víctimas de la dana 'regresan' a las Corts

Las víctimas de la dana 'regresan' a las Corts

La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: "Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical"

La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: "Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical"

Camps culmina su órdago a Llorca y presenta 300 'avales' para el congreso (sin fecha) del PPCV

Camps culmina su órdago a Llorca y presenta 300 'avales' para el congreso (sin fecha) del PPCV
Tracking Pixel Contents