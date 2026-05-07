El Consell desconocía que el avión vinculado al hantavirus iba a hacer parada técnica en el aeropuerto de València

El Consell desconocía que el avión implicado en el traslado de pacientes del hantavirus iba a realizar una parada técnica en el aeropuerto de València este jueves por la mañana. Así lo ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts Valencianas, donde se está celebrando la sesión de control de la semana.

"No ha existido coordinación ni comunicación por parte del Gobierno central -, ha esgrimido Gómez, siguiendo la línea de confrontación iniciada por el Ejecutivo de Canarias y seguida por Isabel Díaz-Ayuso-. Del avión, me he enterado esta mañana por cuestiones ajenas".

Según han confirmado fuentes oficiales del Ejecutivo, el avión que no trasladaba a ningún paciente ha hecho escala en Manises entre las 7.44 horas y las 8.34 horas y que, en este periodo, no hubo contacto entre los pasajeros a bordo y el personal del aeropuerto.

A primera hora ha habido cierta confusión porque se pensaba que se trataba del dispositivo que trasladaba a uno de los enfermos a Países Bajos, pero se ha aclarado que se trata del avión que lo trasladó a Canarias y que, al tener un problema técnico, se cambió al enfermo de avión. Este voló hasta Rotérdam y el primero, que deberá someterse a ciertas labores de mantenimiento, es el que ha hecho escala en València. Es decir, hay dos aviones implicados en toda la operación.

La Provincia

Colaboración

En cuestión al apartado médico, Gómez se ofrece a "colaborar y coordinarse" con el Ministerio de Sanidad, pero ha especificado que se trata "de una cuestión de Sanidad Exterior". En caso de llegar algún contagio a la Comunitat Valenciana, el hospital La Fe es el único de referencia de la Comunitat Valenciana para atender posibles casos de enfermedades con riesgo epidemiológico, como el hantavirus.

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El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia es el centro de referencia desde que se estableciera así para el ébola. Ocurrió en 2015, cuando la Conselleria de Sanidad decidió establecer como único centro de referencia para posibles casos de ébola en la Comunitat este hospital. Lo hizo porque así lo recomendaba el Ministerio de Sanidad, que apostaba por "concentrar la atención en un solo centro".