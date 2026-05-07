El PSPV acusa a un alto cargo de Sanidad de enviar una circular para "boicotear" la regularización de migrantes

"Se recuerda expresamente que la circular adjunta tiene carácter exclusivamente interno, dirigida únicamente a responsables y personal autorizado, por lo que no debe ser difundida externamente, fotocopiada ni entregada a terceros". Son las palabras con las que cierra un correo electrónico firmado y enviado por el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, en el que se envió una instrucción que la conselleria calificó como "errónea" cuando se hizo pública y en la que se avisaba a los centros de salud de que los registros de asistencia o de emisión del SIP "no tienen validez legal a efectos de esta regularización" de personas migrantes.

El mensaje electrónico lo ha revelado este jueves el síndic del PSPV, José Muñoz, en la sesión de control de las Corts, señalando que se trata de un "escándalo nacional" en el que la Conselleria de Sanidad aplicaría "racismo institucional" para evitar que las personas migrantes que quieren optar a la regularización logren los documentos necesarios para poder acreditar la permanencia en el país durante al menos cinco meses, uno de los requisitos que se señala en la normativa para lograr los papeles.

Ese correo contradeciría la explicación dada por Sanidad al conocerse la primera circular, publicada por este periódico este lunes y que llegó a 12 consultorios auxiliares y 18 centros de salud de la ciudad de València y de su área metropolitana. Tras el revuelo generado por la circular, el departamento que dirige Marciano Gómez aseguró que se había mandado "por error" un comunicado a los coordinadores de primaria "que estaba redactado de tal manera que conducía a error". "Ese texto no estaba validado por el responsable y no se entendía bien", aseguró la conselleria. Sin embargo, la circular llegó enviada por el director general.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante su intervención en el pleno de las Corts, este jueves. / Biel Aliño / EFE

"Es un boicot a las personas que quieren optar al proceso de regularización, la Conselleria de Sanidad en lugar de protegerles, les pone un muro de hormigón", ha criticado Muñoz que ha cuestionado al 'president' Juanfran Pérez Llorca por quién ha sido el encargado de emitir esa orden y que si esta procede de la cúpula de Sanidad ha reclamado el cese "por racista". "No hay ninguna instrucción ni circular que diga eso, dice lo contrario", ha replicado Llorca que en sus cinco minutos de intervención no ha entrado en el tema.

Y eso que el propio conseller de Sanidad se ha ofrecido a darle información. Mientras Muñoz hablaba, Gómez se ha revuelto en su escaño y ha amagado con levantarse para ir a explicárselo a Llorca. Sin embargo, ha optado por empezar a escribir mensajes en el móvil, posiblemente al propio jefe del Consell. Al acabar de intervenir el síndic socialista, Gómez le ha espetado en su regreso a la bancada: "Qué vergüenza, la vergüenza es tuya", ha empezado a señalarle.

El conseller ha aprovechado otra pregunta parlamentaria, de Vox, para responder directamente al dirigente socialista y calificar la exposición del síndic de "información falsa y durísima". Para ello, ha leído la "verdadera circular", que ha indicado que está firmada por el mismo Momparler y en la que se indica que el paciente "tiene el derecho inalienable a obtener su derecho" a la información y que en caso de que la documentación que se pida no esté en el centro de salud se remitirá al SAIP (Servicio de Atención e Información al Paciente) de su departamento.

Ir a los tribunales

En el correo leído por Muñoz, y sobre el que ha señalado que si no hay explicaciones lo pondrá "en conocimiento de los tribunales" al considerar que podría ser constitutivo de delito, se indica que los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad como pueden ser el certificado de alta en SIP o el registro de asistencias "no tienen validez legal a efectos de esta regularización".

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"Por ello (añade el correo electrónico) desde el mostrador de los Centros de Salud se debe informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal y por tanto, la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios", añade el correo en el que se indica que se adjunta una "circular explicativa con el fin de unificar criterios y ofrecer una respuesta homogénea desde los distintos centros sanitarios ante este tipo de solicitudes en aras de no saturar los servicios de Atención Primarias".