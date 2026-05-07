Dónde lloverá más hoy en la Comunitat Valenciana: las comarcas que pueden recibir hasta 100 l/m2 esta tarde

La lluvia volverá a ganar protagonismo este jueves 7 de mayo en la Comunitat Valenciana, especialmente durante la tarde. La imagen del modelo Harmonie-Arome apunta a un episodio de chubascos y tormentas muy irregulares, con los acumulados más destacados en el sur de Valencia y el norte e interior de Alicante. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos amarillos en toda la autonomía y de nivel naranja en todo el norte de la provincia de Alicante y en el litoral sur de la de Valencia.

El modelo Harmonie-Arome de la Aemet permite consultar variables como precipitación, temperatura, presión, viento o nubosidad, con un alcance de predicción de hasta 48 horas. Además, el episodio coincide con el aviso naranja en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, donde los chubascos localmente muy fuertes y con tormenta pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora; el resto de la Comunitat, salvo el norte de Castellón, figura en aviso amarillo.

Las zonas donde más puede llover hoy

Según la captura del modelo, el núcleo de precipitación más intenso se dibuja en el eje que va desde la Safor y la Ribera Alta hacia la Marina Alta, la Marina Baixa, l’Alcoià, el Comtat y el interior alicantino. En estas zonas, los acumulados pueden situarse de forma orientativa entre 20 y 50 litros por metro cuadrado en el tramo de tarde, con picos superiores allí donde descarguen las tormentas más estáticas. La lluvia no será uniforme. En episodios convectivos como este, una localidad puede recoger una cantidad importante en poco tiempo mientras otra cercana apenas registra precipitación. Por eso, la clave no está solo en el acumulado total, sino en la intensidad horaria.

Lluvia prevista entre las 20 horas y las dos de la madrugada del viernes. / Aemet

El modelo Harmonie-Arome dibuja acumulados muy irregulares, con núcleos puntuales que podrían rondar los 80-100 litros por metro cuadrado en seis horas en el sur de Valencia y el norte de Alicante, especialmente entre la Safor, la Marina Alta, la Costera, la Vall d’Albaida, l’Alcoià y El Comtat.

La Safor y la Marina Alta, las comarcas más expuestas

La lectura más clara del mapa sitúa a la Safor y la Marina Alta como las comarcas con mayor probabilidad de recibir los acumulados más altos. También destacan las zonas próximas de la Costera, la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, l’Alcoià y El Comtat, donde las tormentas pueden dejar cantidades importantes en cortos periodos de tiempo.

En cambio, València ciudad y su área metropolitana aparecen en una zona de lluvia más moderada, aunque no se descartan chubascos. En Castellón, la señal del modelo es bastante menor, especialmente en el norte de la provincia.

¿Cuándo lloverá con más fuerza?

La captura corresponde al acumulado de precipitación en seis horas con referencia a la tarde del jueves, por lo que el tramo más sensible sería el comprendido entre la tarde y primeras horas de la noche, entre las ocho de la tarde y las dos de la madrugada. La posibilidad de tormentas hace que los acumulados puedan variar mucho en distancias cortas.

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