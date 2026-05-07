Las escuelas infantiles se suman al incendio educativo con una jornada de huelga y concentraciones

Los docentes de todos los niveles de la educación pública valenciana, los profesionales de los comedores escolares, los estudiantes y, ahora, también las escuelas infantiles. El incendio en el sector educativo se extiende ya a casi todas las etapas y tipologías de centros y alcanza ya incluso a los que escolarizan a los más pequeños. De hecho, este jueves es jornada de huelga para las escuelas infantiles.

La ha convocado la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 de la Comunitat Valenciana con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, CGT, Intersindical, CNT y CSO. En su convocatoria de paro para la jornada de este jueves, el comité de huelga explica que se busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de la educación infantil.

“Los trabajadores del sector quieren mejorar la educación de los niños y niñas de 0 a 3 años, la reducción de ratios para garantizar una atención individualizada, la incorporación de la pareja educativa en las aulas, recursos para la atención del alumnado con necesidades educativas específicas y la dignificación de la profesión”, indican en el comunicado conjunto.

A la convocatoria del paro se suma una serie de concentraciones que también tendrán lugar este jueves, tanto por la mañana como por la tarde. A mediodía, trabajadores de las escuelas infantiles se concentrarán frente a las Corts Valencianes. Por su parte, por la tarde habrá movilización a las 18 horas en la plaza del Ayuntamiento de València, también a las 18 horas en la plaza de las Aulas de Castellón y a las 18.30 horas en la plaza de la Montañeta de Alicante.

Huelga en toda España

Se trata de una convocatoria estatal. Trabajadores de Educación Infantil de 0 a 3 años de 11.000 centros de toda España están llamados a la huelga este jueves por el "abandono" institucional del ciclo y el "hartazgo" de los profesionales, según sendas convocatorias de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Ambas organizaciones han criticado los servicios mínimos del "50%", que consideran "abusivos".

Una pancarta durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid / Alberto Ortega - Europa Press

"Queremos hacer mención especial a todas las compañeras a las que los servicios mínimos abusivos les han pedido ejercer su derecho a hacer huelga. Hoy denunciamos alto y claro una contradicción que llevamos años sosteniendo sobre nuestras espaldas. cuando se trata de derechos, de financiación y de reconocimiento, se nos considera prescindibles. Cuando se trata de sostener el sistema y de garantizar la conciliación se nos declara esenciales. No se puede ser invisible para lo importante y obligatorias para lo urgente", han denunciado las portavoces de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), por la que CGT ha convocado la huelga.

55 concentraciones

Además, han convocado concentraciones en varias zonas de España. CCOO ha convocado 55 concentraciones en 43 ciudades. CCOO ha instado a la patronal y a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Educación, que se sienten a negociar para "corregir de manera inmediata un escenario que ya ha llegado a sus límites".

Las portavoces de la PLEI Rosa Marín y Lucía Martínez han resumido las reivindicaciones así: "Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad", han señalado.

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A su juicio, la voluntad política es "imprescindible" para poner fin a este conflicto y la responsabilidad para solucionarlo es "compartida" entre el Gobierno y las comunidades autónomas (CCAA). "Hay muchas comunidades en el Estado que tienen otras ratios. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid ha intentado excusarse, (pero) el problema es de Madrid y se lo vamos hacer ver", ha explicado.