La Fe sería el único hospital de referencia valenciano ante posibles positivos por hantavirus

El hospital La Fe es el único de referencia de la Comunitat Valenciana para atender posibles casos de enfermedades con riesgo epidemiológico, como el hantavirus, del que se ha detectado un brote en el barco MV Hondius, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que partió del puerto argentino de Ushuaia con destino Cabo Verde y destino final Canarias, y en el que viaja una valenciana ahora confinada.

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia es el centro de referencia desde que se estableciera así para el ébola. Ocurrió en 2015, cuando la Conselleria de Sanidad decidió establecer como único centro de referencia para posibles casos de ébola en la Comunitat este hospital. Lo hizo porque así lo recomendaba el Ministerio de Sanidad, que apostaba por "concentrar la atención en un solo centro".

Tras el primer contagio de ébola

De este modo, La Fe quedaba como único hospital de referencia en el ámbito autonómico, por lo que el Hospital de Sant Joan d'Alacant, que hasta entonces era el otro centro, dejó de serlo tras la "experiencia" por el primer contagio del virus del ébola en España en una auxiliar de enfermería.

Antes de 2015, los hospitales de referencia eran Sant Joan d'Alacant (para los casos que pudieran darse en Alicante) y La Fe (para los casos de Valencia y Castellón). Pero el modelo vigente ahora responde a la necesidad de controlar al máximo que se evite la transmisión de los virus.

En concreto, en el caso del ébola, el protocolo estatal establecía que el personal sanitario que atendiera a los paciente debía ser supervisado por otro profesional en el momento de la puesta y retirada del equipo de protección individual (EPI). Eso requería de espacios más amplios y de más profesionales, por lo que se decidió centralizar la atención en un único hospital grande y con muchos sanitarios, La Fe. A eso se sumaba que, tras la experiencia del primer contagio producido en España, se demostró la "idoneidad" de que la actuación "se concentre en un único centro, tal y como lo ha manifestado el Ministerio de Sanidad a la Conselleria".

Virus de Marburgo

La Fe también fue hospital de referencia ante el primer positivo del virus de Marburgo, que se dio en 2023. La Conselleria de Sanidad activó en febrero de ese año el protocolo ante un caso sospechoso de padecer la enfermedad.

Se trataba de un paciente varón de 34 años que hacía poco que había estado en Guinea Ecuatorial, donde se había detectado un brote de esta enfermedad vírica, similar al ébola. Se trata de una patología grave y a menudo mortal.

Desde un hospital privado, el paciente fue trasladado y se le ingresó en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València, para garantizar la seguridad tanto de sus cuidados como la protección a los profesionales sanitarios que lo trataron, ya que la principal vía de transmisión del virus es el contacto directo con la piel lesionada, mucosas con sangre u otros líquidos corporales del afectado.

Sería el centro de referencia para hantavirus

En caso de que existieran positivos de hantavirus en la Comunitat Valenciana, sería también el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València el centro de referencia para tratarlos, como han confirmado a este diario fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Levante-EMV

La alerta sanitaria saltó el pasado 2 de mayo, cuando la OMS recibió la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido a bordo del buque. Las investigaciones posteriores apuntaron al hantavirus como agente causante, una infección transmitida por roedores que puede derivar en un síndrome cardiopulmonar grave y que tiene una tasa de mortalidad elevada una vez que el cuadro clínico se agrava. El Ministerio de Sanidad señaló como foco de contagio una "zona de aventuras" del barco en la que se detectó la presencia de ratas portadoras del virus.

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El brote se ha cobrado ya tres vidas: una pareja de ciudadanos holandeses y un pasajero alemán. Al menos otro caso, un ciudadano británico, permanece en estado crítico en la UCI de un hospital de Johannesburgo