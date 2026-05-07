Fede Fuster, presidente de Hosbec, a la consellera de Turismo Marián Cano: "No sería la primera ocasión que alguien intenta controlarnos"

La asamblea general de Hosbec, que se ha celebrado este miércoles en el aeropuerto Alicante- Elche, ha tenido muchas partes; pero los asistentes ante todo recordarán la intervención del presidente de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Fede Fuster, afeando a la consellera de Turismo, Marián Cano, su intromisión para propiciar el relevo de Fuster en la presidencia de la organización empresarial, una injerencia adelantada por INFORMACIÓN. Durante su intervención, el benidormense ha reclamado a la titular autonómica respeto por la independencia en la toma de decisiones de la organización. En la réplica, la dirigente ha asegurado que no se inmiscuirá, ni ella ni el Consell.

La tensión ha ocupado y recorrido todo el salón de actos de la terminal, donde más de 200 hoteleros y representanes institucionales y de otros colectivos han escuchado a Fuster relatar un capítulo de intromisión en el proceso electoral que se abre en breve en Hosbec. "Este año acaba el mandato de la actual junta directiva y abrimos el proceso electoral a final de año. Ya he trasladado a nuestra asamblea mi voluntad de presentarme en las nuevas elecciones a la junta directiva con una composición que no debe cambiar tampoco en exceso. Creo que hay que hacer pocos cambios a lo que funciona tan bien", ha comenzado diciendo.

"Hace pocos días leíamos en el principal, desde luego el más prestigioso medio de comunicación, lo que hace meses también venimos oyendo en forma de murmullos y rumores. De verdad, no creo que merezca la pena entrar en ese tipo de rumorología; pero para los que no sepáis de lo que hablo, son rumores que apuntan a un supuesto plan de la Conselleria de Turismo para influenciar en nuestro proceso electoral", ha explicado.

Fede Fuster, durante su intervención en la asamblea de Hosbec celebrada en el aeropuerto. / Jose Navarro

"Querida consellera, rumores, rumores son. No sería la primera ocasión, también os digo, en el pasado lo hemos visto, que alguien intenta controlarnos. Ya hubo otros que lo intentaron con un final que desde luego no le deseo a nadie", en referencia a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, que fue condenada a 9 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación y cohecho pasivo por el caso Fitur.

Fuster continuó asegurando que "recupero aquí tus mismas palabras que exhibes, y que las hacemos también nuestras sobre otras instituciones, y es respetar las decisiones soberanas de nuestros órganos", ha dicho con firmeza el presidente de Hosbec en una clara referencia a las declaraciones de Cano sobre las irregularidades en la Cámara de Comercio . "Para todo lo demás, para trabajar, para promocionar, para legislar, para cooperar, para construir, para innovar ... Para todo esto, nos tienes, me tienes a tu lado", ha concluido.

Respuesta

La consellera no ha tardado en responder y ha querido despejar dudas nada más iniciar su parlamente. En primer lugar, Marián Cano ha reiterado su postura de trabajar en el espacio público desde la escucha activa, como línea estratégica, "con el apoyo a los sectores para que nuestra Comunidad siga siendo un referente". "Desde luego, me reitero en mis palabras: ni por parte de esta consellera, ni de este Consell, vais a ver ningún tipo de injerencia". Sin entrar en más, Cano no ha querido ahondar en un contexto que ha tenido su impacto en la patronal.

El antecedente de esta tensión sobrevenida en la asamblea general de Hosbec responde al malestar existente dentro de la asociación autonómica a una maniobra desde el Consell para provocar el relevo de Fede Fuster que adelantó INFORMACIÓN. El actual máximo representante de los hoteleros ha hecho públicas las maniobras, señalando a la consellera de Turismo, que se encontraba en la sala. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tenía previsto ir, pero excusó su asistencia el día antes por otro compromiso. En su agenda pública, solo se ha reflejado la entrega de los premios Pepe Miquel de Cooperativismo en València.

También ha excusado su asistencia el empresario Erik Devesa, miembro de la Junta Directiva hotelera, que ha sido señalado como una posible alternativa "oficialista" de la conselleria de Cano. Sin embargo, el CEO de la cadena hotelera BCL ha negado rotundamente esa posibilidad en sus redes sociales.

Fede Fuster, Marián Cano, Toni Pérez y José Manuel Camarero, al finalizar la asamblea de Hosbec. / Jose Navarro

Por su parte, el presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha preferido utilizar una fórmula directa, con cargas de profundidad y de gran calado en el empresariado. También tenía su intención la referencia a hacer suyas las palabras recientes de Cano. Fue la respuesta parlamentaria que dio la titular de Turismo el pasado viernes, cuando la diputada alicantina de Compromís, Aitana Mas, le preguntó sobre la decisión del pleno de la Cámara de Comercio de Alicante de dar por buena la baja de la empresa de su presidente, Carlos Baño, hace dos años y medio, medida que ni se comunicó a la entidad y que, según la legislación valenciana, suponía perder la representación en el órgano cameral. Cano dijo al respecto que respetaba la independencia de la Cámara.

Reforzado

Bajo este contexto, la reacción visible de los asociados de Hosbec y los asistentes ha sido la de felicitar a Fuster. También ha significado reforzar su figura como representante empresarial independiente del poder político. Aunque el proceso electoral de Hosbec se producirá a finales de año, desde luego, este miércoles Fede Fuster ha salido más respaldado que nunca. En su discurso, por supuesto, ha habido más reivindicaciones y, sobre todo, más demanda a las administraciones presentes.

Marián Cano, durante su intervención ante los empresarios hoteleros. / Jose Navarro

Desde el Gobierno central, representado por el subdelegado de Alicante, Manuel Pineda; a la autonómica, con la propia consellera y el secretario autonómico, José Manuel Caballero; y las administraciones locales, con el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el de Elche, Pablo Ruz, entre otros. También han estado los diputados nacionales del PP, Macarena Montesinos y Joaquín Melgarejo; o el senador, Agustín Almodóbar.

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De la independencia que ha enarbolado Fuster, han tomado nota no solo la bancada política, sino también la empresarial. El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha acudido a la asamblea. El presidente de Hosbec es uno de sus vicepresidentes, pero no solo eso, la patronal hotelera ha presentado una memoria visual de cuatro minutos realizada por una inteligencia artificial. En el video, y posteriormente en las intervenciones, se ha visto cómo la asociación ya alcanza las 380 empresas que representan ya cerca de 120.000 plazas de alojamiento en la Comunidad Valenciana.