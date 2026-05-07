La Generalitat tira de "urgencia" para cubrir cientos de vacantes en el cuerpo de bomberos

Las condiciones de trabajo de los bomberos acostumbran a copar titulares en situaciones como la dana o en plenos incendios forestales, cada vez más virulentos en el Mediterráneo. Pero más allá de estos picos informativos, las deficiencias del servicio quedan de nuevo en un segundo plano para resurgir cuando se abalanzan nuevas catástrofes. En ese sentido, la carencia de plantilla estructural es, según denuncian sindicatos, uno de los principales problemas que sufre el servicio autonómico de bomberos, gestionado por la empresa pública SGISE, que ha tenido que acudir a bolsas urgentes para cubrir las vacantes a la espera de acabar una Oferta Pública de Empleo (OPE) todavía embrionaria.

Publicada en noviembre del año pasado, la oferta cuenta con nada más y nada menos que 400 plazas para atender, entre otras cosas, la implantación del tercer turno en el cuerpo de bomberos, una reivindicación de las organizaciones sindicales que permitirá a los agentes trabajar uno de cada tres días. La medida se puso en marcha desde principios de año, pero se hizo sin contar antes al personal necesario contratado mediante procesos ordinarios amparados en la OPE de 2025, que ha dado todavía los primeros pasos.

Por el momento, la compañía pública, dependiente de la Conselleria de Emergencias que dirige Juan Carlos Valderrama, ha lanzado dos de las convocatorias de promoción interna de la OPE con más de la mitad de las plazas y prevé hacer lo propio con una tercera este mes, a falta de otra de turno libre para el tercer trimestre. Por ello, mientras se llevan a cabo estos procesos, la SGISE ha tenido que activar dos bolsas de urgencia que "con carácter general" darán cobertura a todas estas plazas vacantes de forma temporal, según confirman en el departamento. Con todo, la firma también tirará de estas reservas provisionales para "otros casos" como sustituciones por incapacidad temporal, jubilaciones, permisos de paternidad, excedencias o reducciones de jornada.

La primera bolsa y más importante por envergadura, puesta en marcha en enero, reconocía precisamente que los puestos necesarios para el funcionamiento de la empresa y la implantación del tercer turno "son muy superiores" a los que se han conseguido cubrir con los procesos de estabilización de interinos, "tanto en cantidad de trabajadores necesarios como en perfiles de puestos a cubrir". Bomberos forestales, conductores, jefes y subjefes de unidad, técnicos, administrativos, especialistas en contabilidad, I+D+I, infraestructuras, servicios jurídicos... La compañía hizo un importante llamamiento para recabar candidatos a 26 tipos diferentes de puestos.

Conductores, pilotos y mandos

En el apartado operativo, se prevén cubrir hasta 300 plazas entre bomberos forestales, conductores de autobombas y helicópteros y jefes y subjefes. Pero solo para los puestos de bomberos forestales, se han inscrito casi 3.300 aspirantes, según datos expuestos en un anuncio del pasado 20 de abril por la propia compañía, que está en proceso de verificación de la autobaremación y, una vez revise toda la documentación, aspira a "tener unas 500 personas en el listado".

Para ese puesto, el de bombero forestal, las bases exigen apenas el carné de conducir B sin necesidad de contar con ninguna otra titulación ni formación, mientras los mandos intermedios requieren un ciclo formativo de grado superior de la rama forestal o de emergencias, y los puestos helitransportados de base técnica exigen titulación universitaria. Con todo, los cursos recibidos en el Institut Valencià d'Administració Pública (IVASPE) puntúan hasta un 40% de la nota total, misma valoración que tiene la experiencia. Además, se impartirá un "curso de especialización" para los nuevos incorporados.

A esta bolsa se suma otra, lanzada el pasado 30 de abril, que como la anterior, se justificó en la necesidad "urgente e ineludible" de "poder cubrir ciertas vacantes de puestos esenciales". En este caso, se trata de 17 puestos de estructura y mando como coordinador de medios aéreos, jefes de sección y servicio, incluyendo el departamento de operaciones, así como analista de emergencias, entre otros. Los aspirantes tienen hasta el 15 de mayo para presentarse.

Noticias relacionadas

La compañía pública se afana en completar estos procesos a las puertas del inicio de la temporada de incendios mientras el sindicato CCOO critica duramente la cobertura de todas estas plazas mediante bolsas urgentes que, según denuncian, en muchos casos no están cumpliendo los criterios de acceso al empleo en la administración pública. "Es la tercera vez que intentan que los puestos de estructura se cubran por personal de dentro de la SGISE sin que se puedan ofertar fuera", asegura el delegado sindical Juan Carlos Villanueva, según el cual se están vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad. También porque consideran en el sindicato que falta transparencia en la valoración de los criterios al no publicarse todas las puntuaciones y su desglose.