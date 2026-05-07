Llorca confronta con la izquierda por la huelga educativa y rechaza "utilizar a los niños como chantaje"

Lo primero que se ha decidido este jueves en las Corts ha sido cambiar el orden del día ante la ausencia de la consellera de Educación, Carmen Ortí, reunida en ese momento con los sindicatos para tratar de acercar posiciones hacia un acuerdo que evite la huelga convocada el próximo lunes. Pero el paro del profesorado no se ha quedado ahí ni mucho menos y ha irrumpido en la sesión de control al president, Juanfran Pérez Llorca, que ha entrado de lleno en el tema, lanzándose al choque con la izquierda usando eso de que la mejor defensa, es un buen ataque.

Llorca ha tratado de salir de la presión de la izquierda afeándoles que cuando gobernaba el Botànic, señalando directamente a PSPV y Compromís, negaron "hasta en cinco ocasiones" al profesorado su demanda de subir el sueldo. Para ello ha mostrado las actas de reunión de la mesa sectorial entre 2015 y 2023 con las cinco veces que los sindicatos pidieron que les subieran el sueldo "y en cinco ocasiones les dijeron que no".

El jefe del Consell no solo ha dado el dato sino que ha incidido en cada una de las veces y los motivos esgrimidos. La primera vez, ha indicado, se dijo que no era "un debate para esta mesa sectorial”; la tercera "que tiene que ir junto al resto de funcionariado de la Generalitat" o la última que era una "decisión política" que se debía tratar en el "mismo ámbito que el resto de funcionariado". "Y entonces el Stepv (sindicato mayoritario), callado. ¿No tienen vergüenza de subir aquí? Tot happy, 8 años gobernando sin atender al profesorado", ha indicado.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, interviene en las Corts, este jueves. / Biel Aliño / EFE

Frente a esta situación que se dio en las dos legislaturas del Botànic, ha destacado que el miércoles comunicó "que estamos dispuestos a sentarnos a hablar y llegar pactos que ustedes no hicieron en ocho años". Y ha añadido que respeta la figura del profesor, pero también "el derecho de los alumnos y los padres a ser evaluados objetivamente después de muchos años de esfuerzo" y lo que no va a "tolerar" es "utilizar a los niños como un chantaje".

"Menospreciar" a la pública

El debate ha sido especialmente duro con Compromís y su síndic, Joan Baldoví. "Le veo más nervioso que de normal, le afecta la huelga educativa", ha señalado el dirigente valencianista que ha afeado que haya "dinero" tanto para ampliar los conciertos de centros del Opus Dei que segregan por sexo, para subir el sueldo a los inspectores educativos (el colectivo profesional al que pertenece la consellera) o para "enchufar a su pareja", "pero no para la educación pública" a la que le ha acusado de "menospreciar".

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Baldoví ha recordado su pasado como maestro y ha afirmado que ser profesor es "una vocación", pero eso "no significa que se haya de soportar su desprecio". "Es un insulto inventarse datos y mentiras para desprestigiar al profesorado, no sentarse con los sindicatos e intentar enfrentar familias y profesores", ha añadido. "Usted es un profesor que se ha dedicado poco a la enseñanza y mucho a la política", ha replicado Llorca yendo al choque personal indicando que es "el traidor del profesorado" por no hacerles caso en ocho años.