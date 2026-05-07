Mompó exhibe complicidad con su hombre fuerte en el Consell por el Día de Europa

El Patio de la Scala de la Diputació de València ha acogido este jueves la celebración del Día Europa en un acto que ha reunido al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, al diputado de Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, y al secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana, Carlos Gil. Todos ellos han coincidido en destacar el papel creciente de los gobiernos intermedios y supramunicipales en la construcción europea.

Mompó se ha adelantado al Consell este año (como ya hizo por el 25 d'Abril), para celebrar el Día de Europa. Lo ha hecho con uno de sus hombres de máxima confianza, Carlos Gil, que además de alto cargo del Consell es el número dos del partido en la gestora que preside Llorca tras la salida de Mazón. Llorca realizará un acto este viernes en Castelló.

En este sentido, Vicent Mompó ha afirmado que “hoy reivindicamos la importancia de la Diputación para poner en conexión a nuestros ayuntamientos, especialmente los más pequeños, con Europa y su complejo ecosistema de programas y fondos europeos. Hemos asumido el papel de acompañar, asesorar y formar al personal de las entidades locales para que puedan acceder a las ayudas comunitarias, impidiendo que ningún pueblo se quede fuera por falta de información o de recursos. Somos el puente entre la gran política comunitaria y la realidad cotidiana de los vecinos”.

“Por todo ello -ha continuado el presidente- reclamamos que Europa confíe más en el nivel local como verdadero motor de transformación y que dé un paso más: que vea a las diputaciones no solo como colaboradores necesarios, sino como agentes activos en la gestión directa de los fondos europeos”.

Por su parte, Carlos Gil ha resaltado “que el objetivo de las instituciones más próximas debe ser garantizar la igualdad entre territorios, y para ello la Generalitat va a estar siempre a lado de los ayuntamientos, ayudándoles a avanzar porque sin los ayuntamientos no funciona la Comunidad Valenciana, y porque al fin y al cabo Europa se construye desde sus municipios”.

Presidencia de Partenalia

Este año la celebración cobra especial relevancia al coincidir con la presidencia de la red europea Partenalia por parte de la Diputació de València, a través del diputado de Fondos Europeos, Juan Ramón Adsuara, desde el pasado mes de febrero. “Redes como Partenalia nos permiten articular una voz más fuerte y coordinada de provincias, diputaciones y entes equivalentes en el ámbito europeo, reforzando su capacidad de influencia en la toma de decisiones y contribuyendo a una gobernanza multinivel más eficaz”, ha manifestado Adsuara, subrayando que “en el Día de Europa renovamos nuestro compromiso con el proyecto europeo, un proyecto de libertad, de prosperidad compartida y de liderazgo en un mundo que necesita más Europa”. El diputado también ha anunciado que “de cara a 2026, la Diputación incluirá, como novedad, la divulgación de oportunidades europeas para jóvenes y proyectos europeos vinculados a la cultura y a la juventud”.

El principal objetivo que tiene el área de Fondos Europeos de la Diputación es maximizar la llegada de recursos europeos a toda la provincia. Para ello, gran parte del trabajo que realiza el equipo encabezado por Juan Ramón Adsuara se encamina a ayudar a los municipios para que puedan captar los fondos que pone en marcha la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que muchos de estos ayuntamientos, debido a su tamaño, no tienen la capacidad por sí mismos de optar al dinero procedente de los programas comunitarios.

En estos dos últimos años, la Diputació de València ha consolidado su papel estratégico como puente entre los municipios de la provincia y la Unión Europea a través de un ambicioso plan de asistencia técnica y apoyo financiero. Bajo la premisa ‘La Diputación en Europa, Europa en la provincia de Valencia’, la institución ha intensificado su servicio de asesoramiento europeo a municipios con el fin de facilitar el acceso de las entidades locales de la provincia a los fondos comunitarios. Esta apuesta se refleja en un crecimiento presupuestario durante los últimos ejercicios, alcanzando los 3.268.766 euros de inversión en 2025.

Este compromiso con los municipios también se traduce en las subvenciones que otorga la Diputación a los ayuntamientos para la redacción de proyectos europeos y para la elaboración de las agendas urbanas, incrementando así sus posibilidades de recibir fondos europeos. Sólo en 2025, se han abonado ayudas por valor de 490.464,51 euros para la redacción de proyectos europeos en 53 municipios, además de destinar más de 566.000 eurps a la elaboración de agendas urbanas en 67 localidades y 183.627,09 euros para proyectos de innovación territorial en 13 mancomunidades.

Más allá de las subvenciones, la institución mantiene una actividad constante de formación para empleados públicos y técnicos municipales de nuestros ayuntamientos, además de jornadas informativas sobre temas específicos relacionados con los proyectos y fondos europeos.

Por último, hay que destacar el logro obtenido por la Diputació de València este último año. Gracias a la gestión coordinada con las áreas de Medio Ambiente, Carreteras, Cooperación Municipal y el Consorcio de Bomberos, la corporación ha conseguido una subvención de 29,3 millones de euros procedentes del fondo de solidaridad de la Unión Europea, a través del Ministerio de Hacienda, dirigidos a resarcir los gastos ocasionados por la reconstrucción tras la dana.

Proyecto ProVote

La corporación provincial lidera, a través de la red Partenalia, el proyecto europeo ProVote, una iniciativa que se extenderá durante 2026 y 2027 por diversos países para incentivar la participación electoral. El proyecto busca fortalecer los valores democráticos especialmente entre los jóvenes, las personas mayores y colectivos en riesgo de exclusión, sectores clave para garantizar una Europa más inclusiva y democrática.

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Como muestra de este compromiso, la provincia de Valencia se convertirá en epicentro del debate político y técnico el próximo mes de octubre con la celebración de un acto oficial del ProVote, reafirmando que la democracia europea se construye y se consolida desde la cercanía de nuestras entidades locales.