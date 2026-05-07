Morant prepara el camino hacia 2027 con guiños a los "colectivos afectados por el Consell"

Lejos de quedarse en la colección de las expresiones vacías, la frase de "abrir el partido a la sociedad" que emitió Diana Morant antes de la ejecutiva del PSPV el miércoles pasado aterrizará el sábado en el Comité Nacional de los socialistas valencianos. El máximo órgano entre congresos cuenta con una convocatoria ordinaria, posiblemente la última antes de las marcadas por los procesos electorales, sin embargo, la carrera hacia las urnas formará parte de la médula espinal de la cita y en ella estará la concreción del llamamiento a "sumar a toda la gente que quiera ser el proyecto alternativo a Juanfran Pérez Llorca".

Ese objetivo pasará el sábado de las palabras a la imagen en el salón de actos de la UGT de València con la participación en el foro interno de los socialistas valencianos de varias organizaciones sociales ajenas al partido, entidades que, según explican fuentes de la dirección autonómica, visibilicen a aquellos "colectivos afectados por los tres años del Consell". Serán, citan fuentes de la formación a falta de la especificidad de nombres y apellidos, sindicatos, asociaciones LGTBI, organizaciones vinculadas con la población migrante, la memoria democrática, el movimiento propalestino o, cómo no, la dana.

La forma de vehicular su participación todavía no está concretada, pero sí que señalan que se les dará "foco" y que la idea es que vaya más allá de una presencia física. "Todavía se está definiendo", explican fuentes del partido que dejan abierta la puerta a que intervengan algunas de estas entidades ante los más de 300 delegados del Comité Nacional, lo que supondría una primicia dentro del PSPV. Si intervienen lo harán dentro de los puntos habituales que conforman el Comité Nacional y que se abre con un discurso de la secretaria general que, avisan, será "en abierto".

Morant, Torró y España se saludan en el Comité Nacional del PSPV de julio de 2025. / Eduardo Ripoll / LEV

En este sentido, se busca dar altavoz a sus reivindicaciones igual que hace una semana hizo el PSPV con la reunión de Morant con los sindicatos educativos ante la amenaza de huelga. Fuentes de la formación avanzan que la intervención de Morant contará con guiños hacia estos "damnificados" por el Ejecutivo autonómico del PPCV y que habrá un primer llamamiento a la movilización, erigido como uno de los caballos de batalla del espacio progresista, aletargado en los últimos meses en toda España. No obstante, en los socialistas valencianos confían que la posibilidad "real" de un cambio en la Generalitat espolee a los suyos.

"Mensaje de unidad"

La participación de estos "colectivos afectados" por el Consell será una mirada hacia afuera del partido, pero el Comité Nacional también tendrá mensajes internos. Porque la cita es destacada a nivel orgánico y según adelantan fuentes de la dirección, Morant contará en la cita con los principales referentes del PSPV, también aquellos con responsabilidades más allá de la Comunitat Valenciana, mencionando expresamente la presencia de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; el ministro de Hacienda, Arcadi España, en el que sería su primer acto interno desde el salto a su nueva responsabilidad, y el expresident Ximo Puig.

Con el desembarco de todos los cargos de la federación valenciana, la dirección quiere trasladar un "mensaje de unidad" en torno a la figura de Morant como próxima aspirante a la Generalitat Valenciana y confrontar esa imagen con la de un PP que, señalan, no puede hacer actos de partido por las discrepancias internas. Haber sido designada ya como candidata a las elecciones "abrió heridas" en el pasado, admiten fuentes del partido, pero permite concentrar esfuerzos ahora. De hecho, añaden estas mismas fuentes que el comité ha de servir para "cerrarlas" y blindar el partido.

Noticias relacionadas

Uno de los elementos que consideran que podría ayudar a ello es la elección de Ciprià Císcar como presidente del partido. Lo propuso la propia secretaria general hace un mes en una ejecutiva en Alicante, pero necesita el visto bueno del Comité Nacional para que salga adelante. El puesto, más simbólico que ejecutivo, llevaba vacante desde que en agosto de 2025 dimitiera José María Ángel. El perfil de Císcar, explican fuentes de la formación, puede ayudar a aunar sensibilidades antes de las más que probables turbulencias que vendrán cuando toque elaborar listas.