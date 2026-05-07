Natàlia Enguix exige una ley abolicionista en el IX Feminario: “La prostitución es un negocio cruel y repugnante que mercantiliza a las mujeres”

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha abierto este jueves el Feminario “más combativo y transformador”, un foro de debate en clave feminista consolidado como espacio de resistencia que, en su novena edición, lleva por título ‘Prostitución. El abolicionismo como respuesta’. Y eso es lo primero que ha hecho la vicepresidenta y diputada de Igualdad, reclamar “la abolición de una institución patriarcal que se sostiene con el dinero de hombres que compran el acceso al cuerpo de mujeres y con la impunidad de quienes organizan y se lucran con el negocio”.

Enguix admite que el abolicionismo “no es una posición cómoda, sino una elección. Y la Diputación ha elegido el feminismo, que siempre ha sido abolicionista”. Bajo esta premisa, el área de Igualdad que dirige la vicepresidenta celebra el noveno Feminario con sociólogas, periodistas, politólogas, investigadoras, académicas, creadoras de contenido en redes sociales y supervivientes de la explotación sexual, activistas de un feminismo que “no se disculpa, no se modera y no pide permiso”, ha señalado la anfitriona del evento que acoge este jueves y la matinal del viernes el complejo cultural La Petxina de Valencia.

València celebra este jueves el IX Feminario / Diputación de València

Enguix ha insistido durante su intervención en que la prostitución “es un negocio cruel y violento que mercantiliza a las mujeres”. En ese sentido, ha recordado al Gobierno central que “sigue sin tramitar una ley orgánica abolicionista que necesitamos urgentemente para no dar esa imagen de Estado proxeneta que legitima una práctica repugnante como la prostitución”. La diputada de Igualdad ha destacado el perfil de algunas de las ponentes, como la propia Rosa Cobo, la politóloga Julia Salander, la directora de Viosex, Esther Torrado, la periodista sueca Kajsa Ekis o la abogada Charo Carracedo, pero sobre todo ha puesto en valor “la participación de mujeres supervivientes de la explotación sexual que no son testimonios sino voces políticas”.

La responsable provincial y anfitriona del Feminario ha cerrado su intervención recordando que “la explotación sexual no es inevitable, que las mujeres no son mercancía, que no es posible hablar de libre elección cuando no existe igualdad de condiciones económicas y de poder, que la pornografía responde a los principios de dominación y sometimiento y que el único modelo normativo que protege la dignidad humana es el abolicionista, como han demostrado otros países”. Todo esto y mucho más será objeto de debate en este noveno Feminario que concluirá el viernes con una idea clara sobre la mesa: “¡Abolición ya!”

València acoge este jueves el IX Feminario / Diputación de València

Rosa Cobo, madrina

La madrina de la novena edición del foro feminista de Valencia ha sido la escritora Rosa Cobo, presidenta de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Su propuesta inicial ha sido “entablar entre todas una conversación colectiva en torno a la prostitución que sirva para emitir una respuesta institucional frente a esta gran industria legitimada que nada tiene que ver con Pretty Woman y otros clichés que blanquean y endulzan lo que es un acto de violencia contra la mujer”.

Rosa Cobo considera que la prostitución “es una de las realidades sociales que mejor representan la violencia extrema contra las mujeres, una forma de orientar la mirada masculina hacia ellas, y existe un vínculo claro con el capitalismo neoliberal”. De todo esto ha reflexionado en la ponencia inaugural del Feminario, pero sobre todo “de la respuesta política que es necesaria para resolver esta forma de violencia extrema, y esa respuesta no es otra que la política abolicionista”.

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Al término de la ponencia de Rosa Cobo se ha proyectado el documental ‘Abril. Hoy no es invierno’ de Mabel Lozano. Una historia que hizo “muchísimo daño” a la cineasta; un relato estremecedor que cuenta los abusos sexuales a una mujer con parálisis cerebral, prostituida en su casa por su propia familia. “Pensamos que la prostitución es cosa de mujeres migrantes y sin papeles, pero en realidad tiene muchas caras y este Feminario es un sitio perfecto para crear ese pensamiento crítico que necesitamos”, ha expresado la ganadora del Goya con otros documentales en clave feminista como ‘Biografía del cadáver de una mujer’ y ‘Ava’.