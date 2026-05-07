Natalia Enguix: "Se habla de trata y no se habla de prostitución, y son lo mismo"

El Feminari de la Diputación de Valencia arranca esta tarde con uno de los puntos clave de la agenda feminista: la abolición de la prostitución. Y la vicepresidenta Natàlia Enguix explica en Levante-EMV, y sin tapujos, los objetivos de una edición que persigue analizar los desafíos del feminismo abolicionista y la necesidad de una ley que persiga un negocio que está normalizado y que implica una de las violencias más brutales para las mujeres.

El debate sobre la abolición de la prostitución es necesario, pero no es fácil ¿Se ha elegido precisamente por eso?

Desde la organización queríamos tratar este tema desde hace tiempo. Se eligió porque consideramos que es un tema fundamental para debatir y argumentar, especialmente tras haber presentado mociones en la Diputación en torno al 8M y el 25 de noviembre. La prostitución es la expresión más severa de la violación y el abuso hacia el cuerpo de las mujeres. Desde esa perspectiva, cualquier forma de mercantilización y abuso del cuerpo femenino es violencia, y el feminismo trabaja para desmontar ese sistema que lo permite. Si esto se entiende el debate es fácil. Sin embargo, se complica cuando se enmascara con esa idea de falsa libertad. Cuando se habla de abusar de otra persona, con dinero de por medio estamos hablando de una mercantilización del cuerpo de las mujeres, con unas mafias que emplean esa violencia contra la mujer para mover miles de millones de euros. Yo creo que ahí el argumento de la libre elección cae por su propio peso.

Aun así, ¿qué le diría a quien defiende ese argumento de la libre elección?

Pues le diría que la ejercieran... un día. A ver si quieren hacerlo. Si es libre la elección, que pasen por lo que las mujeres prostituidas pasan cada día... Porque es que vivimos en un sistema patriarcal que sitúa a las mujeres en una posición de subordinación y otorga a los hombres poder sobre sus cuerpos. Este sistema legitima y normaliza el abuso, haciendo que conductas que no deberían ser aceptables se vean como algo cotidiano.

¿Hay que cambiar la mirada para dejarlas a ellas a un lado y señalar al putero?

Claro que sí. Por supuesto que sí. Hablamos de la prostitución como si fuera un abstracto, hablamos de las prostitutas como si no fueran mujeres reales que vemos todos los días en las carreteras y en los clubes de alterne. Está normalizado y ese es el problema, porque forma parte de este sistema patriarcal que no quieren combatir. El propio sistema está permitiendo la prostitución. No hay una fiscalía, no hay todavía creada una fiscalía especializada que condene al proxeneta. Se habla de trata y no se habla de prostitución, y son lo mismo.

Una hipotética ley para abolir la prostitución, ¿qué elementos clave debería tener?

Sobre todo tiene que perseguir al proxeneta, tiene que penalizar a quién está aprovechándose de las mujeres prostituidas. Insisto, todavía no hay una fiscalía especializada porque no se ha creado, porque no existe una ley para ello y así no hay mecanismos para condenar y penalizar a quien se está aprovechando de la prostitución. Hace falta una ley que articule los mecanismos para perseguir a los proxenetas y a los que hacen negocio a costa de las mujeres, así como herramientas para proteger a las mujeres que quieran tener una vida normalizada e insertarse en el mercado laboral.

¿Y por qué es tan complicado sacar adelante una ley así? ¿Poderoso caballero es don dinero?

La prostitución es un negocio que mueve muchísimo dinero y al final no quieren enfrentarse a los poderosos de este país. No sacar adelante esta ley es un fracaso de Pedro Sánchez, es un fracaso de este gobierno que dijo desde el principio de la legislatura que habría una ley de abolición de la prostitución y estamos casi finalizando la legislatura y ni tenemos (ni tendremos) una ley porque la realidad del PSOE es que han sido incapaces de negociar con Podemos y con Sumar para llegar a un acuerdo tan importante como es una ley para abolir la prostitución. Esta ley no sale, tampoco se revisa la ley de Violencia de Género para mejorarla, porque tiene aspectos a mejorar, y seguimos normalizando las violencias que sufrimos las mujeres.

Difícil revisar la ley de Violencia de Género, cuando la entrada de la ultraderecha en las instituciones regresa al debate a si existe o no...

El negacionismo de la violencia de género por parte de Vox es una barbaridad que atenta contra el sistema democrático y los derechos alcanzados en los últimos 50 años. Buscan romper el consenso sobre la igualdad y volver a considerar a las mujeres como seres inferiores. Los derechos adquiridos no están garantizados. Pretenden romper ese acuerdo de mínimos que cuenta con conceptos tan importantes para un sistema democrático como son la libertad y la igualdad entre mujeres y hombres.