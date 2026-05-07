Pilar Bernabé, sobre el avión vinculado al hantavirus en València: "El president Llorca ha tardado una hora en responder a mi llamada para informarle"

El aterrizaje de uno de los aviones vinculados a la crisis del hantavirus, que ha aterrizado durante cerca de una hora este jueves en València para una parada técnica, lleva visos de convertirse en un choque político entre el Ejecutivo y el Consell. La primera crítica la ha dado el Gobierno autonómico al asegurar que desconocía la llegada de este avión al aeropuerto de Manises, como ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Pero, ahora, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha explicado que esta mañana ha llamado al president Juanfran Pérez Llorca para informarle y que esta no le ha cogido el teléfono; es más: "ha tardado una hora en responder mi llamada y preocuparse por el asunto".

Ante esta situación, la socialista ha pedido al PP no generar "polémicas estériles" e inexistentes. "Es marca de la casa del Partido Popular no atender las llamadas de forma diligente", ha añadido. Además, ha lamentado tener que contar estos detalles "tan explícitos" que no contribuyen a generar un mejor clima de cooperación entre administraciones. "Estaría ocupado y ha debido de pensar que no era urgente", ha ironizado Bernabé.

Ningún paciente a bordo

Aunque ya se ha difundido la información esta mañana, la delegada del Gobierno ha explicado que el avión no llevaba ningún paciente y que, por tanto, no "está dentro del protocolo de Sanidad Exterior". Aun así, la Guardia Civil ha establecido un perímetro de seguridad para realizar el repostaje necesario -motivo por el que se ha detenido en Manises-, el cual se ha hecho "con total normalidad". En todo momento, se han seguido los protocolos establecidos y el personal a bordo del avión no ha tenido contacto directo con ninguno de los operarios de Manises.

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En cuanto a la valenciana a bordo del crucero MV Hondius, Bernabé ha incidido en que es el Ejecutivo el que está centralizando los servicios para poder atenderles "de manera diligente" cuando lleguen a Canarias. Asimismo, ha explicado que el Gobierno tiene "todos los mecanismos en marcha" para garantizar el confinamiento. Este será voluntario y Sanidad pedirá su conformidad a los 14 españoles implicados, pero si no se habilitarán las medidas excepcionales contempladas en la legislación española.